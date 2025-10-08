El test más personal a Gonzalo García: «Si no hubiera sido futbolista sería abogado»

Gonzalo García (Madrid, 2004) reflexiona en OKDIARIO sobre su pasado, presente y futuro. Todo ha pasado muy rápido para él en los últimos meses. Hizo las Américas al convertirse en el máximo goleador del Mundial de Clubes, lo que le permitió derribar la puerta del primer equipo del Real Madrid y mirar de reojo la Selección Absoluta. Todavía tiene mili por hacer, tal y como le dice Luis de la Fuente.

El jugador del Real Madrid parece tímido, algo introvertido, pero no lo es. De hecho, escuchar su oratoria contagia alegría. Simplemente convive con una explosión mediática y futbolística meteórica. Gonzalo García rezuma la ilusión de las primeras veces en cada respuesta. Lo manifiesta a través de los gestos. Agita las piernas y se frota las manos antes de responder, siempre con una sonrisa infinita.

Con las mismas se somete al test más personal de OKDIARIO. Compagina sus estudios universitarios con el fútbol. Tiene claro que si no fuera futbolista se dedicaría al «mundo de la empresa o la abogacía». Y dentro del vestuario no duda a la hora del compañero que elegiría para salir de fiesta. «Me iría con Huijsen». Tampoco tiene interrogantes cuando se le pregunta por su ídolo. «Es Cristiano Ronaldo». Le gusta pasar tiempo con la familia y sueña con «ganar una Champions con el Real Madrid y un Mundial con España».

Pregunta. ¿Si no hubiera sido futbolista a qué se dedicaría?

Respuesta. Algo que estuviera relacionado con el mundo de la empresa o la abogacía.

P. Un gol.

R. El primero con el Real Madrid, contra el Leganés en Copa del Rey.

P. El Real Madrid es…

R. Mi casa, siempre lo ha sido y espero que siempre lo sea.

P. Un sueño por cumplir.

R. Ganar una Champions con el Real Madrid y un Mundial con España.

P. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

R. Estar con la familia y amigos. También sacar tiempo para estudiar y así compaginar todo mejor.

P. ¿Le ha cambiado mucho la vida después del Mundial de Clubes? ¿Le piden fotos?

R. Sí, al final ya me reconocen por la calle y me piden fotos. Un poco sí ha cambiado.

P. ¿Quién es su ídolo?

R. Cristiano Ronaldo.

P. El mejor consejo que le han dado.

R. Que sea paciente, siempre me lo suelen decir.

P. ¿Quién se lo ha dado?

R. Mi familia.