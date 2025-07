Gonzalo García cambia el debate en el Real Madrid. El canterano viajó a Estados Unidos con la ilusión de tener algunos minutos con el primer equipo en el Mundial de Clubes antes de salir cedido a un equipo de Primera División donde pudiera seguir desarrollándose. La cesión -sin opción de compra- estaba prácticamente cerrada, y pretendientes no le faltaban. Pero todo cambió desde que el balón echó a rodar.

Xabi Alonso, en una apuesta valiente, decidió darle la titularidad en el debut ante Al Hilal. La ausencia de Mbappé, aquejado de una gastroenteritis que incluso lo llevó al hospital, abrió la puerta a Gonzalo, y el canterano no desaprovechó la ocasión: marcó un gol y dejó claro que se podía confiar en él. Desde entonces, el técnico donostiarra lo ha utilizado en todos los partidos del torneo, incluso por delante de un Mbappé que aún no ha recuperado su mejor nivel físico.

En cinco encuentros, Gonzalo ha marcado cuatro goles y ha repartido una asistencia. Además de su eficacia, ha demostrado inteligencia táctica y una notable capacidad de adaptación, lo que lo ha convertido en una pieza clave. El debate ya no es si debe quedarse en el primer equipo, sino si debe o no ser titular.

De cara a las semifinales ante el PSG, Xabi Alonso ya perfila su plan. Sin Huijsen, sancionado por la roja vista frente al Borussia Dortmund, el técnico sopesa volver a una defensa de cuatro y alinear de inicio tanto a Mbappé como a Gonzalo. El canterano, en este escenario, ocuparía el costado derecho, donde su entrega defensiva también es un valor añadido.

Gonzalo representa el equilibrio que necesita Xabi en una banda. Aporta trabajo, disciplina y compromiso, características que también deberá exigir a Mbappé y Vinicius, quienes, ante un rival como el PSG, tendrán que implicarse más en labores defensivas.

Comparaciones con Raúl

«Lo conocía muy bien. He seguido de cerca al Castilla y sé perfectamente quién es Gonzalo. No me está sorprendiendo tanto. Es un ‘nueve’ que me recuerda mucho a Raúl: siempre bien posicionado y con una ética de trabajo impecable. Necesitamos más de él y estamos trabajando para que siga creciendo», comentó Xabi Alonso tras el encuentro ante el Salzburgo, donde el madrileño firmó un auténtico golazo.

Raúl González, que conoce a Gonzalo de primera mano, sigue de cerca su evolución. Tras su debut en este Mundial de Clubes, le envió un mensaje cariñoso, orgulloso del rendimiento de su pupilo y le sigue animando tras cada encuentro. Quién sabe si el Real Madrid ha encontrado en este delantero madrileño a su heredero natural.