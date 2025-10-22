Así queda la clasificación de la Champions League tras la victoria del Real Madrid ante la Juventus

Pleno de victorias del Real Madrid en la Champions League, que sigue en la parte alta de la clasificación de la fase de liga. El conjunto blanco ganó a la Juventus, aunque sufriendo, para mantenerse en la pelea por entrar en los octavos de final de manera directa. Debido a la diferencia de goles, los madridistas son quintos, por detrás de PSG, Bayern, Inter y Arsenal. Aventajan en tres puntos al noveno, que en estos momentos es el Barcelona.

El conjunto blanco mantiene la buena dinámica de resultados, aunque su fútbol tiene aún mucho margen de mejora. Los madridistas cuentan con tres victorias en los primeros tres partidos de esta Champions, tras imponerse a Olympique de Marsella, Kairat Almaty y, ahora, a la Juventus. El de este miércoles era la primera prueba de fuego de los de Xabi en Europa y cumplieron.

El Real Madrid es el mejor colocado de los cinco equipos españoles. El Barcelona es el primero de los equipos en playoff de acceso a la Champions League. Los culés están en novena posición después de su derrota contra el PSG en la segunda jornada. En puestos de esa eliminatoria previa a los octavos de final están también el Atlético de Madrid y el Athletic. Aunque ambos, con tres puntos, jugarían esa eliminatoria a domicilio en la vuelta.

Fuera de la Champions estaría el Villarreal. Sólo suman un punto los de Marcelino en esta fase de liga. Un empate, precisamente, contra la Juventus han sumado los amarillos. Les queda un calendario más asequible para comenzar a sumar de tres a partir de ahora, puesto que también se han medido a Tottenham y Manchester City, con los que cayeron.

Así está la clasificación de la Champions League