Alineación del Real Madrid contra el Barcelona: la duda está en el costado derecho

La alineación del Real Madrid para el Clásico contra el Barcelona que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu tiene su mayor duda en el costado derecho del ataque madridista. Lo normal es que el elegido sea Franco Mastantuno, aunque no se puede descartar que Xabi Alonso refuerce el centro del campo con Eduardo Camavinga. Incluso, si Carvajal es titular, Valverde ocuparía esa posición.

En la portería no hay debate y jugará Courtois. En el lateral derecho, en principio, formará Valverde, mientras que por el costado izquierdo jugará Álvaro Carreras. La pareja de centrales será la formada por Militao y Huijsen, que ya está recuperado de su lesión.

En el centro del campo, Tchouaméni jugará en el corte, mientras que la creación será cosa de Arda Güler. Jude Bellingham formará por delante y está llamado a ser importante. La duda está en el costado derecho, donde Mastantuono es el que más opciones tiene de ser titular, mientras que Vinicius atacará por la izquierda y Mbappé será la principal referencia ofensiva.

El Real Madrid busca un golpe

El Real Madrid llega a este Clásico con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Los blancos son líderes y tendrán ante su afición la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa en un encuentro que se antoja capital en la lucha por la Liga. Además, tras perder por goleada el derbi ante el Atlético de Madrid, celebrado en el Metropolitano, Xabi Alonso se juega mucho en este duelo. Todo lo que no sea la victoria supondrá una pérdida de crédito muy importante.

Por otro lado, el Barcelona llega a este encuentro tras golear al Olympiacos en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, pero dejando señales de que no atraviesa su mejor momento. Para este encuentro, Flick no podrá contar con Joan García, Ter Stegen, Gavi, Olmo, Lewandowski y Raphinha.

César Soto Grado será el árbitro encargado de dirigir el Clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Barcelona. Le acompañará desde el VAR Javier Iglesias Villanueva. El Comité Técnico de Árbitros ha dado a conocer esta designación en la mañana de este sábado, después de la rueda de prensa de Marcus Sorg y poco antes de que hablase Xabi Alonso.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Barcelona: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.