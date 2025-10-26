Como en las grandes tardes: así recibió la afición al autobús del Real Madrid

Miles de aficionados del Real Madrid se congregaron en la Plaza de los Sagrados Corazones para dar la bienvenida al autobús del conjunto blanco antes del Clásico que enfrentará a los blancos con el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo madridista hacía acto de presencia en el coliseo blanco sobre las 14:45 horas, pero esto no impidió que los seguidores animaran a los jugadores de Xabi Alonso.

Minutos antes llegó el autobús del Barcelona en medio de una gran pitada. Los vehículos del conjunto azulgrana se metieron rápidamente en el parking del coliseo madridista y, como es habitual en el coliseo madridista, no se tuvo que lamentar ningún tipo de incidente, sólo silbidos.

Xabi Alonso y su cuerpo técnico vivirán este domingo su primer gran partido en el estadio Santiago Bernabéu como entrenador. Si ya lo vivió como jugador en el pasado, ahora le toca hacerlo como técnico. Tras perder el derbi por goleada, el donostiarra necesita demostrar que este nuevo proyecto puede funcionar en partidos grandes.

El Real Madrid llega a este Clásico con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Los blancos son líderes y tendrán ante su afición la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa en un encuentro que se antoja capital en la lucha por la Liga. Además, tras perder por goleada el derbi ante el Atlético de Madrid, celebrado en el Metropolitano, Xabi Alonso se juega mucho en este duelo. Todo lo que no sea la victoria supondrá una pérdida de crédito muy importante.

Por otro lado, el Barcelona llega a este encuentro tras golear al Olympiacos en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, pero dejando señales de que no atraviesa su mejor momento. Para este encuentro, Flick no podrá contar con Joan García, Ter Stegen, Christensen, Gavi, Olmo, Lewandowski y Raphinha.

César Soto Grado será el árbitro encargado de dirigir el Clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Barcelona. Le acompañará desde el VAR Javier Iglesias Villanueva. El Comité Técnico de Árbitros dio a conocer esta designación en la mañana del sábado, después de la rueda de prensa de Marcus Sorg y poco antes de que hablase Xabi Alonso.