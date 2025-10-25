Así será el espectacular mosaico que lucirá en el Bernabéu en la previa del Clásico

El estadio Santiago Bernabéu se engalanará en los prolegómenos del Clásico que enfrentará al Real Madrid y al Barcelona en la jornada 10 de Liga. El coliseo madridista lucirá un mosaico de 360 grados en el que se podrá ver el escudo del equipo blanco en uno de los fondos y la palabra “grandeza” en el lateral del Paseo de la Castellana.

El Real Madrid llega a este Clásico con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Los blancos son líderes y tendrán ante su afición la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa en un encuentro que se antoja capital en la lucha por la Liga. Además, tras perder por goleada el derbi ante el Atlético de Madrid, celebrado en el Metropolitano, Xabi Alonso se juega mucho en este duelo. Todo lo que no sea la victoria supondrá una pérdida de crédito muy importante.

Por otro lado, el Barcelona llega a este encuentro tras golear al Olympiacos en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, pero dejando señales de que no atraviesa su mejor momento. Para este encuentro, Flick no podrá contar con Joan García, Ter Stegen, Gavi, Olmo, Lewandowski y Raphinha.