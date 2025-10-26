OKDIARIO caza a Hansi Flick desde la cabina de prensa del Bernabéu donde vivirá el Clásico

OKDIARIO captó a Hansi Flick en una de las cabinas de prensa del Santiago Bernabéu desde una hora antes del Clásico de Liga entre Real Madrid y Barcelona para seguir el partido. Está sancionado y no podrá sentarse en el banquillo azulgrana, tampoco bajar a vestuarios antes o durante el partido. Por lo tanto, el entrenador alemán decidió irse directamente a una cabina de prensa entre Telemadrid y RAC1 pegada al Fondo Norte el estadio madridista.

Hansi Flick se sentó en una cabina de prensa con su ordenador preparado para dar órdenes desde allí a Marcus Sorg. Una de las partes más altas del Santiago Bernabéu desde uno de los laterales. Lo verá todo a la perfección el alemán. Todos los detalles estarán a su alcance.

Un Hansi Flick que fue sancionado la pasada semana contra el Girona por ver una doble amarilla tras protestar las decisiones de Gil Manzano. La sanción se quedó en un solo partido, ya que el colegiado extremeño no vio como el entrenador alemán no se iba a vestuarios y posteriormente le hacía un corte de mangas tras el gol de Araujo en el tiempo de descuento.