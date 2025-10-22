Por qué no juega Mastantuono el partido de Champions contra la Juventus

Franco Mastantuono se cae de la alineación del Real Madrid para el partido de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions contra la Juventus. La suplencia del argentino es la principal novedad en el once de Xabi Alonso, ya que en tiempo récord se había convertido en uno de sus chicos de confianza. Ya fue suplente en el derbi y a cuatro días del Clásico vuelve al banquillo. La decisión es exclusivamente técnica de su entrenador tras su floja actuación en Getafe.

En lugar del argentino entra Brahim Díaz, que vuelve a la titularidad seis partidos después. Desde el choque ante la Real Sociedad en Anoeta el malagueño no había sido uno de los 11 iniciales en las alineaciones de Xabi, que le da una nueva oportunidad para que se luzca en un partido importante de Champions. Y bien podría ganarse ser titular en el Clásico si rubrica una buena actuación este miércoles en el Santiago Bernabéu.

Y en cuanto a Mastantuono, el ex de River Plate había sido titular nueve veces esta temporada y sólo se ha quedado sin jugar un sólo minuto en ese partido frente a la Real Sociedad en el que Brahim ocupó el extremo derecho de inicio. El argentino tendrá que apretar si Xabi decide meterle desde el banquillo en la segunda parte o cuando le necesite para recuperar su lugar en el once de cara al Clásico.

En 10 partidos, a nivel de cifras, Mastantuono sólo ha aportado un gol, el que anotó ante el Levante en el Ciudad de Valencia en plena semana de derbi. Sin embargo, Xabi le sentó en el duelo del Metropolitano para meter a un Jude Bellingham renqueante de su lesión en el hombro. Franco servirá como un revulsivo por si al Real Madrid se le complica la noche con la Juventus en casa, donde buscará su tercera victoria en Champions y el liderato.

Mastantuono sale del once

El once con el que sale Xabi es el compuesto por Thibaut Courtois en portería, Fede Valverde de nuevo en el lateral derecho, Álvaro Carreras en el izquierdo y Eder Militao y Raúl Asencio como pareja de centrales. En el centro del campo, Aurélien Tchouaméni actuará de pivote con Arda Güler para la creación y Bellingham con más llegada al área. En la delantera, Vinicius Junior vuelve a la izquierda, Kylian Mbappé es intocable en punta y Brahim aparece en derecha.