Huijsen, Güler y Mastantuono nominados a un Golden Boy sin Lamine Yamal

El Real Madrid presenta tres nominados al Golden Boy 2025. El conjunto blanco cuenta con Dean Huijsen, Arda Güler y Franco Mastantuono entre los 25 candidatos a llevarse el galardón que reconoce al mejor jugador menor de 21 años de Europa. Entre los principales rivales de los madridistas aparecen Désiré Doue, Yildiz, Cubarsí o Jobe Bellingham, pero no un Lamine Yamal que lo ganó el pasado año y que, por tanto, no puede repetir como ganador.
El conjunto blanco lidera la lista de nominados con tres candidatos, los mismos que presenta el PSG –Doue, Zaire-Emery y Mayulu– y uno más de los dos que tienen equipos como Arsenal –Lewis-Skelly y Nwaneri–, Tottenham –Bergvall y Gray– y Chelsea –Estevao y Hato–, mientras que Barcelona, City y Juventus cuentan con uno: Cubarsí, O’Reilly y Yildiz.
Lamine Yamal no podrá ganarlo, después de ser premiado el pasado curso. El internacional español no puede repetir premio y, de ahí, que no figure en la lista que el diario Tuttosport, organizador del premio, publicó este miércoles tras un evento que tuvo lugar en Génova y al que acudió el francés Patrick Vieira, entrenador del equipo de esa ciudad.
En la lista destaca un nombre como principal favorito, el del francés Désiré Doue, protagonista con el PSG que levantó en junio su primera Liga de Campeones. Competencia le harán Cubarsí, Mastantuono, Güler y Huijsen, que conforman la lista de cuatro jugadores de la Liga, la segunda competición más representada en la lista, sólo por detrás de la Premier League, presente con nueve jugadores.
Son Francia e Inglaterra los países con más jugadores presentes con cinco cada nación. Dos presentan Italia, España, Turquía y Portugal. El campeón se desvelará a mediados de noviembre, cuando 50 medios de comunicación y periodistas europeos voten en esta lista formada por el índice Football Benchmark Index, un algoritmo que valora parámetros y determina los mejores candidatos.
Nominados al Golden Boy
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Désiré Doue (PSG)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
- Kenan Yildiz (Juventus)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Warren Zaire-Emery (PSG)
- Arda Güler (Real Madrid)
- Franco Mastantuono (Real Madrid)
- Ethan Nwaneri (Arsenal)
- Jorrel Hato (Chelsea)
- Geovany Quenda (Sporting de Portugal)
- Estevao (Chelsea)
- Leny Yoro (Manchester United)
- Senny Mayulu (PSG)
- Nico O’Reilly (Manchester City)
- Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
- Victor Froholdt (Oporto)
- Lucas Bergvall (Tottenham)
- Archie Gray (Tottenham)
- Mamadou Sarr (Estrasburgo)
- Jobe Bellingham (Dortmund)
- Francesco Pio Esposito (Inter)
- Rodrigo Mora (Oporto)
- Giovanni Leoni (Liverpool)
- Aleksandar Stankovic (Brujas)
Ci siamo!
I 25 finalisti al titolo di Golden Boy Absolute Best!
Chi sarà il prossimo European Golden Boy?#GoldenBoyAwards | #GoldenBoy2025#GBFBIndex | #FootballBenchmark#tuttosport pic.twitter.com/f621eO2sRv
— Tuttosport (@tuttosport) October 15, 2025