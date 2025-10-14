La prioridad de Rüdiger es seguir en el Real Madrid

La máxima prioridad de Antonio Rüdiger es seguir en el Real Madrid. Todavía es pronto para comenzar a entablar conversaciones con el club blanco -algo que se acometerá en un futuro-, pero lo que sí tiene claro el central es que su deseo es continuar una temporada más vistiendo la camiseta de la entidad madridista. El alemán es feliz en el club, con el que ha encajado a la perfección. La afición quiere al germano, y desde la entidad valoran mucho su sacrificio durante la pasada temporada.

Es importante subrayar todo lo que ha aportado al Real Madrid durante esos ocho meses, incluso mientras lidiaba con unos intensos dolores de rodilla. A sus 32 años, el alemán disputó 4.539 minutos repartidos en 56 encuentros. Cabe destacar que se perdió el tramo final de la Liga por una lesión en la rodilla que lo obligó a pasar por el quirófano.

Actualmente, Rüdiger se encuentra en una muy buena etapa de recuperación. El parón entre el Mundial y el inicio de la nueva temporada fue demasiado breve para el zaguero, lo que afectó su preparación y, posiblemente, lo llevó a sufrir una fuerte lesión en el recto anterior de la pierna izquierda.

Esta dolencia supuso un varapalo tanto para el Real Madrid como para el jugador, pero, rescatando la parte positiva, ha podido descansar de forma real, algo que necesitaba. Por lo tanto, cuando regrese estará completamente renovado, tanto física como mentalmente -algo que no le ocurría desde hace mucho tiempo-, y ese estado será, sin duda, un gran impulso tanto para Rüdiger como para el Real Madrid.

El Real Madrid quiere paciencia

Por otro lado, en el club blanco prefieren esperar y observar cómo regresa de su última lesión. Como hemos explicado anteriormente, están encantados con el rendimiento que ha ofrecido el jugador en estos tres años vistiendo la camiseta del 15 veces campeón de Europa, y si certifican que puede seguir siendo importante para la plantilla y que su físico se lo permite, cuando ambas partes se sienten a hablar del futuro, es más que probable que la entidad madridista le ofrezca un año más de contrato. De lo contrario, buscará una salida, siendo Arabia Saudí un destino más que apetecible para el defensa.

Lo que sí es seguro es que el papel de Rüdiger cambiará una vez regrese de su lesión. La pareja de centrales titular de Xabi Alonso es la formada por Huijsen y Militao, lo que permitirá al alemán dosificar sus minutos para proteger su físico. El plan es que comience a trabajar junto a sus compañeros en las próximas semanas, aunque su presencia en el Clásico contra el Barcelona, que se celebrará el próximo 26 de octubre, está prácticamente descartada. Ni el jugador ni Xabi Alonso quieren forzar lo más mínimo a un futbolista que debe seguir siendo importante.