¿Cuántos partidos se perderá Rüdiger por lesión con el Real Madrid?

Antonio Rüdiger es el primer jugador del Real Madrid en caer lesionado desde que arrancó la temporada. El central alemán, un fijo la pasada campaña en defensa (55 partidos disputados en total), volvió a lesionarse este viernes durante el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas antes del cuarto encuentro de Liga contra la Real Sociedad y no viajará a San Sebastián por esa lesión en el recto anterior de su pierna izquierda.

El parte médico facilitado por el club blanco informa de que estará entre 10 y 12 semanas de baja, por lo que en el mejor de los casos Rüdiger se perderá los próximos 16 partidos y de extenderse hasta el final su recuperación terminarían siendo 18. Por supuesto, no acudirá a ninguno de los dos últimos parones de selecciones de la temporada con Alemania, aunque la lesión se ha producido a su vuelta con el Real Madrid.

Rüdiger no estará en fechas clave como el derbi del próximo 27 de septiembre en el Metropolitano ni en el Clásico del último fin de semana de octubre. La pasada temporada, el germano no se perdió casi ningún choque hasta que fue expulsado en la final de la Copa del Rey y aprovechó la larga sanción para ser operado del menisco.

Los partidos que se pierde Rüdiger

Real Sociedad-Real Madrid (13 de septiembre a las 16:15 horas)

Real Madrid-Olympique de Marsella (16 de septiembre a las 21:00)

Real Madrid-Espanyol (20 de septiembre a las 16:15)

Levante-Real Madrid (23 de septiembre a las 21.30)

Atlético-Real Madrid (27 de septiembre a las 16:15)

Kairat Almaty-Real Madrid (30 de septiembre a las 18:45)

Real Madrid-Villarreal (4 de octubre a las 21:00)

Getafe-Real Madrid (19 de octubre a las 21:00)

Real Madrid-Juventus (22 de octubre a las 21:00)

Real Madrid-Barcelona*

Real Madrid-Valencia*

Liverpool-Real Madrid (4 de noviembre a las 21:00)

Rayo Vallecano-Real Madrid*

Elche-Real Madrid*

Olympiacos-Real Madrid (26 de noviembre a las 21:00)

Girona-Real Madrid*

(Duda)

Real Madrid-Celta de Vigo*

Real Madrid-Manchester City (10 de diciembre a las 21:00)

*Aún no se conoce la fecha.