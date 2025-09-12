Rüdiger se rompe y podría estar tres meses de baja

Malísimas noticias para el Real Madrid. Rüdiger sufre una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda y estará entre 10 y 12 semanas de baja. Es decir, se perderá tres meses de competición. El central alemán sufrió la dolencia durante el último entrenamiento.

En el mejor de los casos, Rüdiger se perderá 16 partidos. Y es que el alemán no estará contra Real Sociedad, Olympique de Marsella, Espanyol, Levante, Atlético de Madrid, Kairat Almaty, Villarreal, Getafe, Juventus, Barcelona, Valencia, Liverpool, Rayo Vallecano, Elche, Olympiacos y Girona. Además, está en duda su participación en los encuentros contra el Celta de Vigo y el Manchester City. Obviamente, también se perderá el doble parón de selecciones de octubre y noviembre.

Por lo tanto, el reto es que regrese para el encuentro contra el Alavés, correspondiente a la jornada 17 de Liga. No obstante, todo dependerá de cómo evolucione de su lesión y, en ese caso, se marcará su vuelta a los terrenos de juego. Nadie se plantea forzar al germano.

Ahora, Xabi Alonso tendrá que vivir con cuatro centrales sanos en su plantilla. El vasco tendrá a su disposición a Huijsen, Militao, Alaba y Asencio. Estos dos últimos tendrán que dar un paso al frente y, obviamente, siempre podrá retrasar a Tchouaméni a esa posición.