Rüdiger cambia de rol.

Antonio Rüdiger es la gran novedad en la convocatoria del Real Madrid para el duelo que enfrentará a los blancos contra el Oviedo en el Carlos Tartiere. El alemán ya ha puesto punto final a los seis partidos de sanción con los que fue castigado tras la final de la Copa del Rey que enfrentó a los blancos contra el Barcelona en Sevilla el pasado mes de abril. La vuelta del teutón es una grandísima noticia para Xabi Alonso, aunque el germano regresa con un rol renovado.

Rüdiger ha sido un indiscutible en el centro de la defensa madridista en las dos últimas temporadas. Desde que se lesionó Éder Militao en San Mamés, en la primera jornada de la Liga 2023-2024, el alemán ha sido un intocable. En alguna etapa tuvo de acompañante a Alaba, hasta que también se lesionó. Luego, su fiel escudero fue Nacho y, al principio del pasado curso, de nuevo Militao. El brasileño volvió a caer gravemente lesionado y, en ese momento, Rüdiger fue alternando socio: Asensio o Tchouaméni, dependiendo del partido y del momento.

Pero esta temporada todo ha cambiado. El Real Madrid ha reforzado la defensa con la llegada de un Huijsen que ha tardado muy poco en convertirse en intocable. El internacional español es el jefe de la zaga madridista a sus 20 años. Y a su lado estará un Militao que es, sin duda, la gran noticia de este inicio de curso para el equipo dirigido por Xabi Alonso. El brasileño ha regresado a un grandísimo nivel tras su última lesión y, si no hay contratiempos, ambos serán los centrales titulares.

Entonces, ¿en qué situación se queda Rüdiger? Pues el alemán seguirá siendo un jugador muy importante dentro de la plantilla, pero ya no será ni el primero ni el segundo, sino el tercer central para Xabi Alonso. El germano será el comodín perfecto del donostiarra cuando tenga alguna baja o decida dar descanso, algo que también agradecerá su físico. Y es que seguirá teniendo muchos minutos, pero estará menos sobrecargado.

En el Real Madrid no esquivan que la rodilla de Rüdiger es un problema. El alemán se operó tras la final de la Copa del Rey, pero la carga de partidos que acumulan sus piernas le hace estar renqueante. Por lo tanto, tener un rol más secundario será una buena noticia para su físico.

Un año decisivo para su futuro

Hasta hace no tanto, en el Real Madrid valoraban la opción de ofrecer a Rüdiger un año más de contrato, ya que finaliza su vínculo con la entidad madridista el 30 de junio de 2026. En estos momentos esa opción está parada: el club quiere ver cómo está físicamente y, a partir de marzo, tomará una decisión sobre si le hacen una propuesta para que siga un año más o no.