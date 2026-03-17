Florentino vaticinó la Decimoquinta tras eliminar al Manchester City en cuartos de final

En el corazón de la Decimoquinta, estrenado por Real Madrid TV, Nacho Fernández y Florentino Pérez han sido protagonistas; han vuelto a cobrar fuerza en un día muy señalado para el madridismo. El documental muestra un momento íntimo tras una de las noches más importantes del club blanco. Después de eliminar al Manchester City hace dos ediciones de la Champions, Florentino se dirigió a Nacho eufórico con una frase que detalla muy bien la confianza del presidente en sus jugadores: «Creo que ganamos la 15». Una predicción que se acabó convirtiendo en una realidad en la historia del club blanco.

Ahora, casualmente, ese momento está presente justo el mismo día en el que el Real Madrid se enfrenta de nuevo al Manchester City en otro duelo decisivo de octavos de final de la Champions, donde el Madrid ya tiene una ventaja de tres goles, tras una magnífica actuación en el Santiago Bernabéu el pasado miércoles. La coincidencia ha provocado que muchos aficionados tomen aquellas palabras como un símbolo del espíritu competitivo del club y de volver a conquistar el título.

La figura de Nacho se eleva en este relato como lo que siempre ha sido: un símbolo del Real Madrid. Capitán en aquellos momentos, guardián de la esencia blanca, ha vivido en primera línea esas noches que no se explican, que se sienten y se heredan. Su vínculo con Florentino es casi familiar, forjado en años de lealtad inquebrantable. Porque Nacho no solo ha defendido un escudo, lo ha amado, lo ha protegido y lo ha llevado en la piel como pocos. Su trayectoria no se mide en minutos ni en títulos, sino en compromiso, en orgullo y en una fidelidad absoluta a lo que significa el Real Madrid.

Y es que el madridismo, cuando todo aprieta, vuelve siempre a lo mismo: a su fe. A esa certeza inexplicable que convierte lo imposible en rutina. “Creo que ganamos la 15” no fue una frase cualquiera, fue un grito desde dentro, una declaración de principios, una advertencia al mundo. Porque el Real Madrid no juega partidos, escribe historia. No compite, impone su destino. Aquí no importa el rival, ni el escenario, ni las probabilidades: cuando llega la hora de la verdad, el escudo pesa más que todo. Y entonces, como tantas veces, vuelve a suceder. Hoy es el día de seguir escribiendo esa historia en un escenario grande, de los que gustan al club, y conseguir el pase a cuartos de final de la Champions League.