Real Madrid – Sporting de Portugal: a tres pasos de la Segunda

El Real Madrid recibe al Sporting de Portugal en el estadio Alfredo di Stéfano este miércoles a las 14:00 horas en el encuentro perteneciente a los cuartos de final de la UEFA Youth League. Un duelo a partido único donde el ganador se asegurará una de las cuatro plazas que hay para jugar la Final Four de esta competición entre el 17 y 20 de abril en el Stade de la Tuilière de Lausana. El vencedor de este choque jugará contra el PSG que eliminó al Villarreal. En la otra semifinal estará el Brujas, que goleó al Atlético de Madrid, y espera a Inter de Milán o Benfica.

El Juvenil A del Real Madrid llega a este líder destacado del Grupo V de División de Honor, donde sólo ha cedido un empate y una derrota, pero con el mal sabor de boca que supuso el caer contra el Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey. No obstante, el equipo entrenado por Álvaro López sueña con volver a reinar en Europa, algo que la cantera madridista sólo fue capaz de lograr en una ocasión: en 2020 con Raúl González como técnico.

El Real Madrid no llega a una Final Four de la UEFA Youth League desde hace seis años. Precisamente, cuando la ganó. Después, todo han sido sin sabores. De hecho, es uno de los grandes muros a los que se ha enfrentado Arbeloa como entrenador, ya que el AZ Alkmaar, en dos ocasiones, le dejó sin la gloria europea.

Para este encuentro, Álvaro López se deberá sobreponer a las bajas, ya que no podrá contar con Thiago Pitarch, Joan Martínez, Valdepeñas, Melvin, Javi Navarro, Guille, Bailón, De Almeida y Álfonso Romero. Sí reforzarán al equipo Aguado, Cestero y Rivas, que regresarán desde Mánchester esta madrugada tras jugar los octavos de final de la Champions con el primer equipo del Real Madrid.