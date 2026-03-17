Todo sobre César Palacios: su edad, altura, de qué juega y todo sobre el jugador del Real Madrid

César Palacios es uno de los nombres de la Quinta de Pitarch, a los que Arbeloa está dando la oportunidad de tener minutos con el primer equipo del Real Madrid desde su llegada. El mediocentro es uno de los faros del Castilla, con el que suma ya 10 goles en Primera Federación. Su gran rendimiento y sus buenos números –sobre todo bajo el mando del actual entrenador del conjunto blanco durante su estancia en el filial– le han llevado a ser uno de los elegidos para cubrir el centro del campo ante las sonadas ausencias de las últimas semanas.

Cuántos años tiene César Palacios

El mediocentro del Real Madrid Castilla es uno de los hombres que más oportunidades ha tenido desde la llegada de Arbeloa al primer equipo, junto a futbolistas como Thiago Pitarch o Jorge Cestero. La apuesta del técnico por la cantera es clara, contando con jugadores muy jóvenes a los que conoce bien, de su etapa en las categorías inferiores. En el caso de Palacios, el futbolista tiene 21 años, puesto que nació el 11 de noviembre de 2004.

De dónde es César Palacios

César Palacios nació en Soria en 2004. Nació en Castilla y León coincidiendo con que su padre, que se llama igual que él, militaba en el Numancia, que esa temporada jugaba en Primera. Fue centrocampista formado en la cantera de Osasuna y, después, permaneció 10 años en el primer equipo pamplonés, desde 1994 hasta 2004. Precisamente, en ese año, cuando nació el actual jugador del conjunto blanco, se marchó al Numancia, que esa temporada regresaba a Primera División. Tras descender, ganaría la Liga de Segunda en 2008, ascendiendo de nuevo. Se retiró en 2010.

Cuánto mide César Palacios: su altura

Una de las características de este jugador, más allá de su calidad con los pies, es su altura. El joven futbolista del Real Madrid destaca por su 1,82 metros de altura.

En qué posición juega César Palacios

César Palacios es mediocentro del Real Madrid. El canterano puede desempeñarse en la construcción, destacando como mediocentro ofensivo y en el enganche, cerca de las posiciones más adelantadas. También puede desempeñarse como extremo zurdo, como ha venido haciendo a lo largo de todo el curso en Primera Federación.