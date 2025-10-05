Palacios da una victoria épica al Castilla ante la Ponferradina para coger aire

El Real Madrid Castilla asoma la cabeza en Primera Federación, gracias a una épica victoria ante la Ponferradina en El Toralín. César Palacios fue el encargado de resolver el encuentro, poniendo el 2-3 definitivo en el minuto 85. Después de inaugurar también el marcador, el extremo hizo el gol definitivo que permite al filial del conjunto blanco tomar aire y asomarse a los puestos de salvación.

Los de Álvaro Arbeloa suman de esta forma su segunda victoria de la temporada, poniendo fin a la racha de cuatro derrotas consecutivas. La dinámica con la que han empezado los blancos les habían llevado a estar en la zona baja, metidos en descenso con sólo tres puntos, puesto que únicamente habían sumado en la primera jornada. La victoria ante el Lugo dio paso a cuatro encuentros seguidos perdidos, ante Bilbao Athletic, Racing de Ferrol, Osasuna Promesas y Tenerife.

Sin embargo, el conjunto blanco ha conseguido poner fin a la mala racha de resultados ante uno de los cocos del grupo. Visitaban a la Ponferradina, rival llamado a pelear por el ascenso, aunque tampoco ha comenzado nada bien, y en El Toralín consiguieron la victoria. Aunque no fue nada sencillo.

Palacios adelantó a los madridistas en la primera mitad, con un golazo a los 15 minutos de juego. Manuel Ángel descargó a la banda para Serrano, que la puso rasa al área. Ahí apareció el extremo, para cruzar el balón ante el defensa y despistar totalmente a Prieto, el meta del conjunto del Bierzo.

La Ponfe no se rindió en ningún momento, yendo a remolque, pero siendo capaz de empatar el encuentro hasta en dos ocasiones. Primero, lo hicieron por medio de Borja Valle y, ya en la segunda parte, tras un gol de Manuel Ángel en el 52′, Xemi Fernández devolvió las tablas al marcador en el minuto 68.

Triunfo agónico del Castilla ante la Ponferradina

Cuando todo parecía encaminado al empate, volvió a aparecer el talentoso Palacios para dar a los de Arbeloa el triunfo. En una triangulación por la banda derecha, Cestero combinó con Valdepeñas, que puso el balón atrás en el área para que llegara al remate de nuevo el atacante. Un gol que valía tres puntos y que permiten a los blancos tomar aire y asomarse a la permanencia.

El filial madridista no sale del descenso, pero suma ya seis puntos que les permiten igualar la puntuación del Cacereño, que es quien marca ahora mismo la salvación. La próxima semana recibirán a uno de los rivales que pelean por el ascenso a Segunda División este curso. El Pontevedra, que es sexto, acudirá a un Di Stéfano en el que los madridistas sumaron su primer triunfo del curso ante el Lugo y en el que han caído contra Racing de Ferrol y Tenerife.