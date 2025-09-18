El CTA la toma con el Castilla y por segundo partido consecutivo le perjudica flagrantemente

Álvaro Arbeloa era un clamor este miércoles tras la segunda derrota de la temporada en Primera Federación de su Real Madrid Castilla, cayendo por la mínima ante un Racing de Ferrol que, a juicio del entrenador blanco —y cualquiera con un mínimo de visión—, tuvo que acabar el partido con diez jugadores de no ser por el árbitro y el CTA. Un codazo tan clamoroso como escandaloso que quedó tan sólo en amarilla pese a la revisión solicitada por el entrenador del filial, la cual no cambió la decisión del colegiado ni viendo la jugada repetida. Ver para creer.

El CTA parece haberla tomado con el Castilla de Arbeloa. Si ya el pasado fin de semana todo el conjunto filial se quejó de lo lindo por la rigurosísima expulsión de Cestero que obligó a jugar con diez al equipo durante una hora contra el Bilbao Athletic, este miércoles en la jornada intersemanal nuevo bochorno arbitral.

La acción transcurrió en el primer tiempo, a los 12 minutos de juego, y nace tras una acción en la que un jugador del Racing de Ferrol está en el suelo. Los jugadores visitantes piden que se lance el balón fuera pero el Castilla sigue el juego, motivo por el que parece que Saúl García decidió tomarse la justicia por su cuenta, encimando con agresividad a Joan Martínez en el carril derecho y propinándole un fuerte codazo en el cuello a apenas centímetros del juez de línea.

🚨 INCROYABLEMENT CHOQUANT !! L’arbitre du match entre le Real Madrid Castilla et le Racing Ferrol n’a pas jugé bon de signaler un carton rouge sur ce terrible coup de coude qu’a reçu Joan Martínez au niveau de la gorge alors que l’arbitre de touche était juste devant l’action ! pic.twitter.com/kk1PnXYsHj — ElMadridista 🦁ⵣ🇵🇸 🍉 (@ElMadridista_94) September 18, 2025

El colegiado andaluz Camacho Garrote pita falta con rapidez y muestra la amarilla a Saúl García, amonestación considerada insuficiente por todo el Real Madrid Castilla, incluido un Álvaro Arbeloa que no tenía dudas de que aquello era una agresión y que debía ser sancionada como tal, con roja directa. Es por eso que el técnico madridista solicitó una de las dos solicitudes de revisión de videoarbitraje, el recién estrenado FVS en Primera Federación. Pese a ver repetida la acción, con el claro codazo del futbolista del Ferrol sobre el canterano madridista, el árbitro no cambió de parecer y dejó la acción con amarilla.

«Para mí es una tarjeta roja clara porque tú no puedes ir con el brazo al cuello de un jugador, pero después de lo que pasó el domingo… La verdad es que ya ni me sorprenden las decisiones de los árbitros», afirmó tras el partido, tras la derrota del filial madridista, Álvaro Arbeloa, muy molesto por el nivel arbitral: «El nivel es el que hay porque ya la excusa de las cosas del directo, de la posición o de que son jugadas muy rápidas ya no las tienen y los errores siguen estando. Pero bueno, seguro que es lo que toca todo el año».

Arbeloa no dejó ahí el tema y añadió: «No puedo decir nada más que el hecho de que no entiendo algunas de las decisiones. Pero no debo perder energía en eso porque tengo mucho trabajo con mis jugadores como para ponerme a pensar en los árbitros. El nivel es el que hay en el estamento arbitral y con esto, pues como con el sol: cuando hace calor, hace calor. No hay nada más que hacer».