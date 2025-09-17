El Castilla cae ante el Racing de Ferrol y encadena su segunda derrota consecutiva

El Real Madrid Castilla sumó su segunda derrota consecutiva tras caer por la mínima (0-1) en Valdebebas ante el Racing de Ferrol. En el duelo aplazado de la segunda jornada de Primera Federación, disputado en el campo 7 de la Ciudad Real Madrid, los de Álvaro Arbeloa volvieron a sufrir su falta de pólvora en ataque ante un conjunto gallego que se sitúa colíder del Grupo 1 junto al Tenerife. El Castilla tendrá la oportunidad de redimirse de su mala racha el próximo domingo en su visita al Osasuna Promesas, en el que será su cuarto partido en 12 días.

El técnico del filial merengue introdujo cinco cambios respecto al once que cayó derrotado en Lezama el pasado domingo. Diego Aguado y David Jiménez le ganaron la partida en los laterales a Valdepeñas y Fortea. Respecto al centro del campo, Cristian David sustituyó en el pivote al sancionado Cestero, mientras que Thiago Pitarch sumó su primera titularidad con el Castilla en partido oficial. En la parte ofensiva repitieron Loren Zúñiga y Bruno Iglesias, aunque en esta ocasión estuvieron acompañados por Pol Fortuny.

El encuentro comenzó con el Racing de Ferrol atacando los espacios que dejaban los merengues en transición. De esta forma logró el ariete Antón Escobar perforar la portería defendida por Fran González a los nueve minutos, pero el asistente anuló el gol por fuera de juego. El VAR low cost entró en escena por primera vez, validando la decisión inicial. La nueva herramienta volvería a emplearse, esta vez por una posible agresión sobre Joan Martínez. Arbeloa pidió revisar la acción, sin suerte. El colegiado Manuel Camacho, al igual que ocurrió en el encuentro ante el Bilbao Athletic, no cambió su primer veredicto y saldó con una tarjeta amarilla un codazo de Saúl García en el rostro del central del Castilla.

Joan Martínez takes a clear elbow from a Racing Ferrol player. The referee checks it on VAR but decides it’s not a red card… pic.twitter.com/gTnlXidJBI — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 17, 2025

Thiago Pitarch cogió la manija del choque junto a Manuel Ángel tras el carrusel de revisiones. El Racing de Ferrol esperó en un bloque bajo, sin inquietar apenas la salida de balón local. Pese a dominar la posesión, el Castilla no gozó de ocasiones claras más allá de un par de remates de Loren Zúñiga. En la recta final de un descuento de seis minutos, Pascu adelantó a los visitantes al rematar con su pierna derecha un córner botado por Álvaro Peña. Un golpe psicológico antes del descanso.

Fortea y Pitarch, lo mejor del Castilla

El filial blanco no se repuso del golpe tras el paso por vestuarios, lo que pudo aprovechar un Racing de Ferrol que rozó el segundo con un mano a mano de Jairo Noriega. Arbeloa no tardó en agitar el árbol con un triple cambio en el 57′. Loren Zúñiga, David Jiménez y Pol Fortuny dejaron su lugar a César Palacios, Yáñez y Fortea. El cambio de piezas dejó al equipo merengue sin un ‘9’ puro sobre el campo, una pieza que está echando de menos Arbeloa tras la lesión de Fettal.

La gran parte del juego ofensivo del Castilla salió de las botas de Jesús Fortea, incisivo desde la banda derecha. El filial apuró sus opciones con la entrada de Roberto Martín, por Bruno Iglesias, y el delantero Jacobo Ortega, que sustituyó a Cristian David. El filial merengue llegó más entero a la recta final del encuentro, pero volvió a pecar de falta de inspiración en los metros finales. Primero la tuvo César Palacios, que mandó arriba una volea tras recibir un buen centro de Fortea. El lateral derecho volvió a encontrar a un compañero en el área. En esta ocasión fue Yáñez el que remató, también fuera, la última oportunidad del encuentro.