Al Castilla también le afecta la persecución arbitral: así fue la surrealista expulsión a Cestero

La persecución arbitral contra el Real Madrid también la ha sufrido este domingo el Castilla de Arbeloa en Bilbao. El pasado sábado vimos como Gil Manzano expulsó de manera injusta a Dean Huijsen contra la Real Sociedad y este domingo en Primera Federación hemos visto como Cestero sufría una expulsión totalmente surrealista que dejó al primer filial madridista con uno menos antes del descanso en su encuentro contra Bilbao Athletic.

Cestero fue expulsado por doble cartulina amarilla en el minuto 37 del primer tiempo de manera totalmente injusta y surrealista. El colegiado no se lo pensó en directo, le mostró la segunda y lo expulsó. Pero Arbeloa pidió el VAR. Ese de low cost que ha impuesto la Federación en la tercera categoría del fútbol español.

El colegiado del partido estuvo varios minutos viendo la jugada y terminó manteniendo su decisión de expulsar a Cestero. La repetición mostró la jugada de manera muy clara. Cestero llega claramente antes que su rival a la pelota y la despeja limpiamente. Luego toca levemente a su rival porque no se puede retirar, pero retirar sus dos piernas. Una expulsión sin sentido que demuestra la persecución arbitral que está sufriendo el club blanco a todos los niveles. También en Primera Federación.

How can this be a foul and a second yellow card??? pic.twitter.com/E7VaHnvqE2 — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 14, 2025

El Real Madrid tomó la decisión el pasado sábado de elevar una queja ante la FIFA por los arbitrajes que están sufriendo en el fútbol español tanto esta temporada como la pasada. El club blanco ha dicho basta y ha decidido acudir al máximo organismo futbolístico internacional para hacerles saber lo que está sucediendo, especialmente, en la Liga, donde se sienten gravemente perjudicados. También en Primera Federación con el Castilla está sufriendo arbitrajes que carecen de sentido y que no tienen explicación.