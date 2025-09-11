La llegada de Álvaro Arbeloa al Real Madrid Castilla ha supuesto una revolución en el filial madridista. Después de seis temporadas con Raúl González al frente del equipo, la leyenda merengue dejó el equipo y dio paso al entrenador más pujante de la cantera. Arbeloa entró en la estructura del Real Madrid en 2020, pasando por Infantil A, Cadete A y Juvenil A. En este último consiguió el triplete nacional en la campaña 2022/23 y permaneció tres temporadas. El técnico salmantino ha comenzado con buen pie su nueva andadura, con victoria en sus debuts en Primera Federación y en la Premier League International Cup.

Los cambios en el filial merengue este verano no sólo se produjeron en el banquillo. El final del ciclo de Raúl también supuso la salida de varios jugadores, preparados para dar el salto al fútbol profesional. Referentes de las últimas temporadas como Jacobo Ramón (Como), Víctor Muñoz (Osasuna), Chema Andrés (Stuttgart) o Yusi (Alavés) han ‘volado’ lejos de Valdebebas y han aportado a las arcas del club. El caso más conocido es el de Gonzalo García, promocionado al primer equipo tras batir el récord goleador de Primera Federación y brillar en el Mundial de Clubes.

Arbeloa dispone de un lienzo en blanco con muchos de sus futbolistas. En una plantilla plagada de juventud, incluso para un filial, el técnico cuenta con jugadores a los que ha entrenado en otras categorías y en los que confía plenamente. Los focos se sitúan en nombres que vienen sonando con fuerza en los últimos tiempos: Joan Martínez, Jesús Fortea, Diego Aguado o Thiago Pitarch, entre otros. También cuenta con jugadores más ‘veteranos’ como Manuel Ángel (2004) o Rachad Fettal (2005).

Arbeloa moderniza el Castilla

La llegada de Álvaro Arbeloa ha supuesto una mayor profesionalización del día a día del Real Madrid Castilla. Al igual que hace el cuerpo técnico de Xabi Alonso en el primer equipo, el técnico también ha implementado el uso de drones para grabar los entrenamientos en Valdebebas y conseguir una perspectiva más amplia del trabajo de sus jugadores.

También ha cambiado la imagen del Castilla en los días de partido. Arbeloa apuesta por un estilo a la hora de vestir más serio que el de su predecesor. El técnico ha dejado atrás el chándal para lucir camiseta, chaqueta y zapatos; en un estilo más similar al de su compañero y amigo Xabi Alonso. La profesionalización he llegado también a la charla técnica previa al partido, que ahora se realiza en el Di Stefano antes del inicio del encuentro. Antes, Raúl optaba por ver el vídeo previo en la residencia y luego acudir al estadio.

El objetivo es potenciar la marca del Real Madrid Castilla, dotar de mayor visibilidad y modernizar al máximo exponente de la cantera. La invitación del equipo a la presente edición de la Premier League International Cup supone una gran oportunidad del filial para ganar relevancia. Hasta el momento, el Real Madrid no había participado en las ocho ediciones anteriores del torneo, a diferencia de clubes españoles como Villarreal (ganador en 2016), Athletic Club o Real Sociedad. Los de Arbeloa se estrenaron con victoria ante el Wolverhampton (0-1). Un golazo de falta de Bruno Iglesias, que fue a abrazarse con su entrenador tras el tanto, le dio tres puntos de oro al Castilla. El filial, de la mano de Arbeloa, intentará seguir dejando su huella en esta prestigiosa competición para elevar al Castilla a otra dimensión.

El partido ante el Racing de Ferrol cambia de campo

El Real Madrid ha anunciado mediante un comunicado que el partido entre el Castilla y el Racing de Ferrol, correspondiente a la segunda jornada de la Primera Federación, se disputará finalmente en el campo 7 de la Ciudad Real Madrid. El encuentro, que tras el aplazamiento por el parón de selecciones iba a disputarse este viernes, se jugará a las 17:00 horas del miércoles 17 de septiembre. El motivo de que no se dispute en el Di Stefano, escenario habitual, es preservar el césped de un estadio que acogerá el martes (16:00 horas) el debut en la Youth League ante el Olympique de Marsella y el jueves (18:00 horas) un partido de la Liga F ante el Madrid CFF.