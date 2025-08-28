España sub-20 convoca a Thiago Pitarch y Rachad Fettal y le gana una batalla a Marruecos

España le ha ganado una batalla a Marruecos con la convocatoria de dos perlas del Real Madrid para la preparación de la selección española sub-20 de cara al Mundial. Thiago Pitarch y Rachad Fettal, emblemas del nuevo Castilla de Álvaro Arbeloa, acudirán a la concentración en Francia de la mano del seleccionador Paco Gallardo y así la Real Federación Española de Fútbol evita otro caso como el de Brahim Díaz y se atribuye otro triunfo como con Lamine Yamal.

La selección española sub-20 afronta un mes de septiembre vibrante, con la ilusión por las nubes porque se celebra en Chile el Mundial de la categoría. Del 27 de septiembre al 19 de octubre, el combinado nacional peleará por un título que solo se ha ganado una vez (1999) y espera llegar de la mejor manera posible.

Por ello, se concentrará durante la primera semana de septiembre en Francia y disputará dos partidos ante la selección gala en Clairefontaine (jueves 4, 16:00 horas, domingo 7, 11:00), examen de nivel para el equipo de Paco Gallardo. Para esta cita, el seleccionador ha confeccionado una lista con 24 futbolistas.

Cabe recordar que España debutará en el Mundial de Chile el 28 de septiembre (22:00, horario peninsular) ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. En ese mismo recinto se medirá con México, el 1 de octubre, y con Brasil, el viernes 3, para cerrar la fase de grupos.

Lista de España sub-20 con Pitarch y Fettal