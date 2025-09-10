El Castilla se estrena con victoria en la Premier League International Cup

El Real Madrid Castilla se estrenó en la Premier League International Cup con una victoria por la mínima (0-1) ante el Wolverhampton. El equipo de Álvaro Arbeloa encontró premio a su dominio en la segunda mitad gracias a un gol de Bruno Iglesias. El atacante, que fue a celebrarlo con su entrenador, colocó en la escuadra derecha un lanzamiento de falta al borde del área. Con este triunfo en el Molineux Stadium, el filial merengue suma tres puntos clave que le colocan, por el momento, en cabeza del Grupo A del torneo.

La alineación elegida por Álvaro Arbeloa para el debut en la Premier League International Cup estuvo marcada por las rotaciones y las diversas bajas con las que cuenta el filial merengue. De los once titulares en la victoria (2-1) del pasado viernes ante el Lugo sólo repitieron cuatro: Diego Aguado, Cristian David, Manuel Ángel y Roberto Martín. El técnico no pudo contar con Fettal, lesionado en el parón, ni con Fortea, Yáñez y Thiago Pitarch; con las selecciones sub-19 y sub-20 españolas. Destacó la inclusión en el once de Jacobo Ortega, delantero del Real Madrid C llamado a ser importante ante la baja de Fettal.

El partido comenzó con un Castilla dominador con el balón, pero sin inquietar a la defensa rival. A los quince minutos de choque, Diego Aguado remató mansamente a las manos del portero inglés. La siguiente incursión salió de las botas de Pol Fortuny, que filtró un balón a Jacobo que el delantero no logró convertir en un disparo mano a mano con Nasta.

84′ GOLAZOOOOOO BRUNO IGLESIAS!!!!! Superb free-kick. The goal celebration with Arbeloa 🥰 WOLVERHAMPTON 0-1 CASTILLA! pic.twitter.com/9gM0s4ywKY — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 10, 2025

Los locales se soltaron a la media hora de juego, cuando entre el larguero y Jacobo desbarataron la ocasión más clara de la primera mitad. Mestre paró otra llegada peligrosa de los Wolves dentro del área. Los de Arbeloa se fueron con buenas sensaciones al descanso. Una combinación rápida, que acabó con un disparo de Manuel Ángel rozando el palo, estuvo cerca de romper el empate en los primeros 45 minutos.

El filial merengue recogió el testigo del final de la primera mitad para imponer su ritmo tras el paso por vestuarios. Diego Aguado comandó la salida tanto al corte como en defensa, mientras que Manuel Ángel y Pol Fortuny fueron los encargados de aparecer entre líneas y agitar el avispero. En un lapso de tres minutos, el Castilla dispuso de dos buenas oportunidades. Primero, un disparo de Bruno Iglesias con la zurda que el meta local envió a córner. La segunda volvió a estar en las botas de Jacobo, que mandó por encima del larguero un intento de vaselina.

Valde ➡️ Roberto Martín ➡️ Bruno Iglesias. pic.twitter.com/veXlejiTlk — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 10, 2025

El partido se enfrió momentáneamente tras el triple cambio de Arbeloa a la hora de juego. Manuel Ángel, Cristian David y Jacobo Ortega abandonaron el césped para dar entrada a Pol Duran, Cestero y Loren Zúñiga. A los cinco minutos, el técnico merengue agotó las sustituciones, ingresando Joan Martínez y Castrelo por Valdepeñas y Roberto Martín.

El Wolverhampton siguió sin inquietar a un Castilla que sembró el miedo en los locales a balón parado. Pol Durán dispuso de una gran ocasión a diez minutos del final, en la que apostó por un disparo en lugar de levantar la cabeza y buscar a Zúñiga; sólo en el área. Tras el tanto de Bruno Iglesias, los Wolves buscaron con ganas, pero sin ideas, el empate. En los instantes finales del encuentro, los locales tuvieron en sus botas el gol tras una salida dubitativa de Mestre.

El Castilla regresa a Inglaterra en octubre

El próximo encuentro de los de Arbeloa en la competición será el próximo 29 de octubre ante el Southampton, también en Inglaterra. En cuanto a la Primera Federación, el filial merengue visita el domingo (16:00 horas) al Athletic Club B en Lezama. Tras el cambio de horario del encuentro ante el Racing de Ferrol, previsto para el viernes, los blancos se enfrentarán al conjunto gallego el miércoles 17 en el Di Stefano.