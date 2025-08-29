El Castilla de Arbeloa comienza la temporada como un tiro

El nuevo Real Madrid Castilla de Arbeloa comenzó la nueva temporada en el grupo primero de Primera Federación con una importante victoria contra el Lugo (2-1) en un Alfredo di Stéfano que presentó una gran entrada en esta última semana de agosto. Los dos goles del filial madridista llegaron en apenas cuatro minutos, obra de Cestero y Yáñez.

El Castilla de Arbeloa ha comenzado como un tiro. Dijo Arbeloa antes de iniciar la primera jornada que quería un equipo con identidad propia y que ilusionara a la gente. Y de momento ha empezado con muy bien pie. Tres puntos ante el Lugo en un arranque casi perfecto de temporada oficial.

El partido no comenzó muy bien para el Castilla, pero se salvó. El Lugo tuvo un par de ocasiones muy claras en los primeros compases de partido. Con algún tiro incluso a portería vacía. Pero no fueron a puerta y el cuadro gallego perdonó. Y cuando pasa eso, lo pagas.

Un Castilla sin Pitarch, convocado con el primer equipo, pero con Cestero, Cristian David y Manuel Ángel en el medio. También jugaron Joan, Fortea, Aguado, Yáñez o Rachad. No hubo casi más ocasiones en el primer tiempo. Los blancos no encontraron la portería rival.

Pero la segunda parte fue otra cosa y el Castilla dio un paso hacia delante. En el minuto 55 de partido, Cestero adelantó a los blancos y puso el 1-0 a favor de los de Arbeloa. El mediocentro del primer filial blanco remató muy acertadamente en el área un gran centro lateral de Fortuny. La pizarra de Arbeloa funcionaba a la perfección.

55’ GOAAAAAAAAAAL JORGE CESTERO!!!!! Fantastic assist by Pol Fortuny! CASTILLA 1-0 LUGO! pic.twitter.com/2OEhZFVtPA — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) August 29, 2025

El 2-0 a favor del Castilla llegó solamente cuatro minutos después. Lo hizo Dani Yáñez tras una buena jugada del equipo blanco y un remate con rosca desde la frontal. Un golazo del gaditano que levantó al madridismo presente de sus asientos. Arbeloa ilusionaba de nuevo a la afición con su equipo.

Un nuevo Arbeloa, de traje, con aires nuevos en una plantilla con muchos cambios. Apretó el Lugo y en el 74 recortó distancias de penalti con un tanto de Lago Junior. Lo revisó el VAR de low cost. Revisaba todos los goles. En los penaltis, lo tenía que pedir el entrenador rival. Sinceramente, un caos.

59’ GOLAZOOOOOOOO DANIEL YÁÑEZ!!!!! Assist by Jesús Fortea. CASTILLA 2-0 LUGO! pic.twitter.com/DF2eJmAZIU — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) August 29, 2025

El Castilla de Arbeloa aguantó, supo sufrir y consiguió los tres primeros puntos en la primera jornada del campeonato. El inicio deseado para un nuevo comienzo en el primer filial blanco. La grada disfrutó y no paró de animar en uno de los sectores. El Castilla ilusiona, aunque esto acaba de comenzar.