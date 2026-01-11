La enigmática publicación de Lamine Yamal antes de enfrentarse al Real Madrid: «Samurai Jack»

Lamine Yamal ha vuelto a dejar un mensaje antes del Clásico. En la semana previa al enfrentamiento en Liga, en el que se impuso el Real Madrid por 2-1, el jugador del FC Barcelona ‘calentó’ el partido con unas declaraciones en la Kings League en las que acusó al eterno rival de «robar». Antes del duelo ante los blancos en la final de la Supercopa de España, el internacional español ha sorprendido con un cambio de imagen en su cuenta de Instagram en homenaje a la serie de animación Samurai Jack.

En esta ocasión, el mensaje de Lamine Yamal al Real Madrid se presenta de manera más sutil. El extremo del Barça ha eliminado todas sus publicaciones en Instagram, salvo dos vídeos de acciones publicitarias con Adidas y otro más con Visa. Este no ha sido su único cambio en esta red social, ya que ha modificado su foto de perfil y su biografía, ambas relacionadas con Samurai Jack. En un principio, el de Rocafonda hizo referencia al segundo capítulo de la quinta temporada de la serie de esta producción de Cartoon Network. En la serie, el joven protagonista se enfrenta a su antagonista, un demonio llamado Aku.

«Sin armas y perseguido implacablemente por las siete hijas de Aku, Jack se enfrenta a la que puede ser su última batalla», reza la sinopsis oficial del capítulo que Lamine Yamal ha elegido como mensaje para la previa del Clásico de la Supercopa de España. La serie de animación Samurai Jack es una de las producciones más exitosas de Cartoon Network, dirigida por Genndy Tartakovsky, creador de El Laboratorio de Dexter y la trilogía de películas Hotel Transylvania. El mensaje que ha pretendido lanzar Lamine Yamal de cara al segundo duelo de la temporada ante el Real Madrid ha sido más sutil que en la última ocasión. Lo que sí queda claro es que el jugador del FC Barcelona afronta el duelo ante el eterno rival como si se tratara de una auténtica batalla.

Lamine Yamal encendió el último Clásico

La previa del enfrentamiento de Liga entre Real Madrid y FC Barcelona del pasado mes de octubre estuvo marcada por las acusaciones de Lamine Yamal al club blanco. En una charla en la Kings League de Ibai Llanos y Gerard Piqué, el futbolista de 18 años ‘calentó’ el Clásico con una comparación entre el equipo Porcinos -que preside Ibai- y el Real Madrid. «Roban, se quejan, hacen cosas…», señaló Lamine.

Las palabras no gustaron en el vestuario del equipo merengue, y así se lo hicieron saber sobre el césped. El Real Madrid se impuso en el Santiago Bernabéu… y no tardó en cobrar las facturas pendientes con Lamine. Dani Carvajal y Thibaut Courtois le recordaron sus palabras en la previa, después de que el jugador culé no tuviera su mejor actuación. Una actitud que su compañero de selección también le ha reprochado en la rueda de prensa antes de la final de la Supercopa de España. «Es un chico joven y no estuvo acertado», ha señalado un Carvajal que reconoce no darle «más importancia».