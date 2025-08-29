Gonzalo García lidera la primera convocatoria de David Gordo con España Sub-21

Día de estrenos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para David Gordo y Gonzalo García. El primero ha dado su primera convocatoria como seleccionador de España Sub-21 y ello ha desembocado en el debut del segundo con la mencionada selección.

El técnico madrileño ha convocado a 23 jugadores para los partidos que la Selección debe disputar en esta ventana de septiembre ante Chipre (el viernes 5, en Soria) y ante el territorio de Kosovo (el martes 9, en Pristina), ambos de la fase de clasificación para el Europeo de 2027. Inicia así el ciclo olímpico hacia los Juegos de Los Ángeles 2028.

España estrena ciclo con una nueva generación de futbolistas muy talentosos y cargados de ilusión. El lunes quedarán convocados a las 12 horas en el hotel Attica 21 de Las Rozas y por la tarde, a las 19 horas, se ejercitarán por primera vez en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El equipo se desplazará el jueves a Soria para pisar el césped del Estadio Los Pajaritos, sede del partido, el viernes, ante Chipre. Ya el lunes 8, la expedición viajará a Pristina para medirse el martes con el territorio de Kosovo. Únicamente Mosquera, Fran González, Alex Valle, Mayenda e Iker Bravo repiten del ciclo de Santi Denia.

Lista de convocados de España Sub-21