Convocatoria del Real Madrid contra el Mallorca: Pitarch se mantiene en una lista con cuatro ausencias

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrentará este sábado en el estadio Santiago Bernabéu a los blancos contra el Mallorca tiene pocas novedades respecto al equipo con el que viajó Xabi Alonso a Oviedo el pasado fin de semana. Y es que, los madridistas no recuperan a nadie, siguen teniendo cuatro bajas y Thiago Pitarch es el único canterano citado.

Xabi Alonso no puede contar para este encuentro con Jude Bellingham, Mendy, Endrick y Camavinga. El francés es el que está más cerca de regresar a la dinámica de grupo tras encarar la recta final de la recuperación del esguince de tobillo que sufrió antes del inicio de Liga. El plan es que regrese para el duelo contra la Real Sociedad que se jugará después del parón de selecciones.

Camavinga inicia este año su quinta temporada en el Real Madrid. Un lustro de blanco en el que ha ganado ya dos Champions. Sin embargo, busca, de la mano de Xabi Alonso, conseguir asentarse de una vez por todas en el centro del campo madridista. Antes, la presencia de Modric y Kroos, e incluso de Casemiro en su primer año, dificultaba que el galo pudiera ganar peso en el once. Ahora, sin ninguno de los tres, es el momento de que el talentoso futbolista se reivindique.

El futbolista ha dejado grandes sensaciones: es un jugador con un excelente toque y un enorme despliegue físico. Sin embargo, las lesiones le han impedido tener la continuidad suficiente para asentarse en el centro del campo del conjunto blanco. Este curso ha empezado de la peor forma posible, con un nuevo contratiempo en forma de lesión, pero ahora espera empezar a recuperar la sonrisa.

En busca del pleno

Tras ganar a Osasuna en el debut por 1-0 en el Santiago Bernabéu y doblegar al Oviedo por 0-3 en el Carlos Tartiere, los hombres de Xabi Alonso buscan el pleno en Liga antes del parón de selecciones. Por ello, tratarán de sumar tres nuevos puntos que les permitan llegar con pleno al primer parón de selecciones, que se celebra la próxima semana.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García, Rüdiger y Huijsen.

Centrocampistas: Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.