Camavinga entra en la recta final y apunta a San Sebastián

Buenas noticias en el Real Madrid, ya que Eduardo Camavinga está muy cerca de regresar a la dinámica de grupo. Si no hay contratiempos, volverá a jugar tras el parón de selecciones del mes de septiembre y podría contar con sus primeros minutos contra la Real Sociedad en San Sebastián. Esto es una grandísima noticia para Xabi Alonso, ya que el francés está llamado a vivir una temporada capital en su aventura en el equipo blanco. Tras cuatro temporadas con luces y sombras, este curso, de la mano del donostiarra, debe dar un paso al frente para convertirse en el jugador importante que siempre ha pensado la entidad madridista que puede ser.

Camavinga sufrió un esguince en el tobillo derecho durante un entrenamiento con el Real Madrid antes de que comenzara la temporada. Con el debut liguero del conjunto blanco en apenas nueve días, ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, el francés sufrió un nuevo contratiempo que le ha apartado de las tres primeras jornadas. Esta dolencia se suma a la que sufrió en el tramo final del pasado curso y que no le permitió jugar ni un solo minuto en el Mundial de Clubes.

Camavinga inicia este año su quinta temporada en el Real Madrid. Un lustro de blanco en el que ha ganado ya dos Champions. Sin embargo, busca, de la mano de Xabi Alonso, conseguir asentarse de una vez por todas en el centro del campo madridista. Antes, la presencia de Modric y Kroos, e incluso de Casemiro en su primer año, dificultaba que el galo pudiera ganar peso en el once. Ahora, sin ninguno de los tres, es el momento de que el talentoso futbolista se reivindique.

El futbolista ha dejado grandes sensaciones: es un jugador con un excelente toque y un enorme despliegue físico. Sin embargo, las lesiones le han impedido tener la continuidad suficiente para asentarse en el centro del campo del conjunto blanco. Este curso ha empezado de la peor forma posible, con un nuevo contratiempo en forma de lesión, pero ahora espera empezar a recuperar la sonrisa.