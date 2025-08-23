Xabi Alonso revoluciona los campos de Valdebebas: hace parcelas para trabajar la táctica

Xabi Alonso no deja de innovar y, en el entrenamiento previo al duelo contra el Oviedo, se pudo ver cómo los campos 1 y 2 estaban divididos en parcelas. El entrenador del Real Madrid ha ordenado a los jardineros pintar diferentes cuadrados en ambos campos que ayudan al técnico donostiarra a trabajar la táctica de equipo. Las innovaciones siguen llegando. Si el vasco está cambiando la forma de trabajar e introduce tecnología, como el dron para observar cómo se mueven sus futbolistas, ahora también se ha visto esta novedad.

Si hay algo que ha caracterizado a Xabi es el trabajo táctico que hay detrás. El técnico ha conseguido que sus equipos fueran versátiles, con una función ofensiva importante. Un rock and roll que ya prometió el día de su puesta de largo y que se pudo ver durante algunos tramos en el Mundial de Clubes con el Real Madrid.

Ahora, tras unas semanas trabajando más intensamente con el equipo en Valdebebas, esa mano de Xabi se empieza a notar más. Lo que parece claro es que el donostiarra está trabajando al máximo para conseguir que el Real Madrid sea lo más competitivo posible. Más allá de exprimir al equipo en el apartado físico para lograr que lleguen más que enchufados a los primeros compases del curso en esa faceta, quiere que lo hagan con la idea clara de lo que quiere plasmar en lo referente a lo táctico sobre el césped durante este curso.

El tolosarra tiene en mente dotar de varias virtudes tácticas a sus futbolistas y ya ha comenzado a trabajar en ese aspecto. Durante su corta –y ya exitosa– carrera como entrenador, Xabi ha destacado por su capacidad para adaptarse a las diferentes situaciones del partido. De hecho, con el Real Madrid ya demostró en el Mundial de Clubes que no tiene reparos en cambiar el dibujo durante el encuentro, pasando de jugar con tres centrales al 4-3-3 habitual en cualquier momento.