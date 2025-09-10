Raúl: «¿Volver al Real Madrid? Lo haré cuando toque…»

El pasado 27 de mayo, Raúl González Blanco decidió abandonar el Real Madrid poniendo fin a su etapa al frente del Castilla. Una etapa de seis años que le ha servido para dar sus primeros pasos como entrenador, pero que no rechaza regresar algún día para estar en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Casi tres meses después, el exfutbolista se ha sincerado acerca de sus futuros intereses y la actualidad que vive el fútbol español, además de nombres propios como el de Gonzalo. Actualmente sigue sin equipo, pero Raúl no tiene prisa en coger un nuevo proyecto.

«Tenía dos ilusiones. Y una era crear una familia y otra ser jugador profesional. He estado en el club donde quería estar y donde es mi casa. Sé que volveré otra vez (al Real Madrid) cuando toque. Y ahora hay que tener paciencia, tranquilidad y esperar que llegue algo bueno. Y si no, lo que me está pasando ahora mismo también es muy bueno. No hay que forzar las cosas», afirmó el exentrenador del Castilla en el podcast ‘Con Mucho De…, de NDL PRO-HEALTH’ presentado por Alba Lago.

En otro de sus sueños también estaría ser algún seleccionador nacional, aunque aseguró que es necesario que «se puedan dar las circunstancias». «Ahora mismo, a corto plazo, no lo veo, pero a medio o largo plazo, ¿por qué no? Es una posibilidad», agregó. Durante este verano ha tenido ofertas para entrenar equipos del extranjero. Sin embargo, el madrileño quiere esperar algo grande.

«El plan vendrá solo. Hay que tener paciencia y tranquilidad. He estado como entrenador en el Real Madrid Castilla durante seis años, y estoy seguro que a corto plazo vendrán alguna oportunidad o algún reto que me ilusione. Para que uno haga cosas tiene que estar motivado y tiene que sentirlo, y yo soy de sentir las cosas. Si no lo veo, no me apetece», explicó.

«En el mundo profesional uno tiene que estar abierto. A veces no puedes estar esperando. Si llega la oportunidad en los próximos meses y siento que es buena hay que aprovecharla», matizó.

La experiencia de Raúl en el Castilla y la irrupción de Gonzalo

Raúl habló de lo que significó formar durante estos últimos años a jóvenes talentos de la Fábrica que, poco a poco, han ido creciendo para jugar en equipos grandes después de pasar por su mano.

«Cuando eres entrenador tienes que liderar tu cuerpo técnico y a 20 chicos, que todos se creen que son buenos y todos tienen que jugar. Es muy vocacional. Para mí esta época ha sido maravillosa porque he visto crecer a muchos chicos que ahora están jugando en Primera División o en ligas extranjeras, incluso debutaron en la selección absoluta. Es muy gratificante acompañarles en ese aprendizaje», habló.

Uno de los que más ha sorprendido en estos últimos meses fue Gonzalo. El delantero fue toda una revolución con el primer equipo en el Mundial de Clubes: «Metió tres goles allí y está muy bien. Es un chico que le he tenido dos años. Todos sus entrenadores le hemos ayudado, y yo le he dado un último empujón, sobre todo la última temporada. Ahora está aprovechando la inercia que tiene porque tiene un nivel muy alto», explicó.

Por último, también habló acerca de las últimas polémicas que hubo en la Liga con el uso del VAR. En varios partidos ha estado en el ojo del huracán por los procedimientos arbitrales y Raúl explicó por qué no le gusta: «Tendría que ser mucho más sencillo, claro y saber que el colegiado es el que decide. Que alguien saliese y lo explicase, con sentido común. Si es para hacer justicia con goles que no han entrado o un penalti que ha sido tres metros fuera, sí. Para el resto, nos estamos complicando nosotros mismos», concluyó.