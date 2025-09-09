Se acabó el lío: la Federación reestructura la jornada y el Castilla tendrá más de 48 horas de descanso

Finalmente, ha imperado el sentido común y el Real Madrid Castilla tendrá más de 48 horas de descanso entre el encuentro aplazado contra el Racing de Ferrol —correspondiente a la jornada 2—, que se disputará el miércoles 17 de septiembre a las 17:00 horas en el estadio Alfredo Di Stéfano, y el choque frente a Osasuna Promesas de la jornada 4 del Grupo II de Primera Federación.

Tras la decisión inicial del juez único de competición de fijar el partido contra los gallegos para el miércoles 17, la Federación Española de Fútbol había colocado el duelo entre el filial madridista y Osasuna Promesas el viernes 19 de septiembre a las 21:30 horas. Esto suponía que los de Álvaro Arbeloa apenas tendrían poco más de 48 horas de descanso.

En el Real Madrid esta medida no generó tanto enfado como sorpresa, pues entendieron desde el primer momento que se trataba de un error que acabaría corrigiéndose, como finalmente ha sucedido. En la mañana del martes, la Federación modificó la jornada y trasladó el partido contra Osasuna Promesas al domingo.

Sin jugadores contra el Racing

El Castilla había solicitado el aplazamiento de su segunda jornada de Primera Federación frente al Racing de Ferrol debido a las numerosas bajas en su plantilla, la mayoría por convocatorias con las categorías inferiores de la selección española.

El filial blanco hubiese afrontado ese compromiso con hasta 12 ausencias: nueve internacionales y tres lesionados (Mario Rivas, De Llanos y César Palacios). Entre los convocados por España estaban Fran González (sub-21); Diego Aguado, Rachad Fettal, Thiago Pitarch —en dinámica del primer equipo—, Cristian David y Pol Fortuny (sub-20); Fortea y Yáñez (sub-19); y Loren Zúñiga con la absoluta de Guinea Ecuatorial. Siete de ellos habían sido titulares en la victoria frente al Lugo el pasado viernes.

Estas bajas suponían un grave contratiempo para Arbeloa, que solo disponía de ocho jugadores de campo con ficha del filial: David Jiménez, Manu Serrano, Valdepeñas, Lamini, Joan Martínez, Cestero, Manuel Ángel y Bruno Iglesias.