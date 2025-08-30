El Real Madrid Castilla pedirá el aplazamiento de la segunda jornada de Primera RFEF contra el Ferrol

El Real Madrid Castilla solicitará en las próximas horas a la Real Federación Española de Fútbol el aplazamiento de su segunda jornada de Primera Federación contra el Racing Club de Ferrol por las numerosas bajas que tiene en su plantilla, la mayoría convocados con las categorías inferiores de la selección española. El partido debe disputarse el próximo domingo, 7 de septiembre, a las 12:00 en el Alfredo di Stéfano y Arbeloa dispone de muy pocos efectivos para disputar el choque liguero.

El Castilla finalizó el pasado viernes con los primeros tres puntos de la temporada en el bolsillo tras una gran victoria ante el Lugo y comienza este sábado pensando ya en la segunda jornada contra el Racing Club de Ferrol. Un partido que los de Arbeloa van a pedir su aplazamiento por las bajas que sufre la plantilla del primer filial blanco.

Es lo que va a hacer el Real Madrid en las próximas horas, pedir formalmente el aplazamiento de este partido de la segunda jornada de Primera RFEF a la Federación. Con sentido, y es que Arbeloa casi no tiene efectivos para completar un once de garantías el próximo domingo.

El Real Madrid Castilla contaría para este partido liguero contra un rival que acaba de descender de Segunda División con 12 bajas. Nueve de ellas convocados con las categorías inferiores de la selección española. Otros tres por lesión: Mario Rivas, De Llanos y César Palacios.

Las bajas del Castilla convocados con España son las siguientes: Fran González con la sub-21, Diego Aguado, Rachad Fettal, Thiago Pitarch (en dinámica de primer equipo), Cristian David y Pol Fortuny con la sub-20, Fortea y Yáñez con la sub-19, y Loren Zúñiga con la absoluta de Guinea Ecuatorial. Siete de ellos fueron claves para ganar al Lugo el pasado viernes en el once de Arbeloa.

Estas bajas suponen un grave problema para el Castilla de Arbeloa, ya que solamente dispondrá de ocho jugadores de campo con ficha del filial: David Jiménez, Manu Serrano, Valdepeñas, Lamini, Joan Martínez, Cestero, Manuel Ángel y Bruno Iglesias. Hay que recordar también que el día 10, tres días después de ese partido, el primer filial blanco tendrá que viajar a Inglaterra para debutar en la Premier International Cup contra los Wolves.