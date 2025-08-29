Arbeloa: «Quiero que mis chicos tengan claro el ADN del Real Madrid»

Álvaro Arbeloa compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Alfredo di Stéfano tras la victoria del Real Madrid Castilla sobre el Lugo en la primera jornada de la Primera Federación. Los dos goles de Cestero y Yáñez (2-1) le dieron los tres primeros puntos al primer filial blanco.

«Un partido que esperábamos. Lo habíamos visto al Lugo, tiene un gran nivel. Le he dado la enhorabuena a su entrenador. Han hecho un gran partido y ha sido muy complicad. Estamos muy contentos con esta primera victoria, aunq, comenzó afirmando en sala de prensa el entrenador del primer filial madridista.

«Queremos llenar el campo y que la gente disfrute. Queremos transmitir ilusión y pasión desde dentro del campo. Este es el ADN del Real Madrid y quiero que los chicos lo tengan claro», dijo el entrenador del Real Madrid Castilla.

«Muy feliz de ser entrenador del Castilla, el mejor filial del mundo. Es una responsabilidad que asumo con un orgullo muy grande. Será muy diferente seguro a lo anterior. Agradecido al club y con confianza», comentó Álvaro Arbeloa ante los medios.

«Me parece una herramienta que no es fácil en Primera, veremos aquí. He sido el único que lo he utilizado. Temíamos más parones. Creemos que nos puede beneficiar a largo plazo. Espero que haya más justicia, porque al Castilla no le regalan muchas cosas. Aunque los partidos serán más lentos», valoró el técnico blanco.

«Mi objetivo es el mismo desde que estoy en la cantera del Madrid. Desarrollar y sacar el máximo de mis jugadores. Muchos de los que han pasado por mis manos están en Primera, y eso me llena de orgullo», culminó el entrenador del Castilla.