El Castilla de Arbeloa ya está listo para arrancar: «Quiero un equipo que transmita ilusión»

El Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa estrena la temporada oficial este viernes midiéndose al Lugo en la primera jornada del grupo primero de Primera Federación. Los blancos arrancan la campaña en el Alfredo Di Stéfano con el estreno de Arbeloa como técnico del primer filial en los tres primeros puntos del curso. Un año ilusionante con un grupo nuevo el que le espera al Castilla.

«Estamos muy ilusionados y con muchísimas ganas de estar ante nuestro público. Estamos muy preparados después de unas grandes seis semanas de pretemporada que nos han servido mucho», comenzó declarando Arbeloa antes del partido contra el Lugo.

Un entrenador del primer filial blanco que ha analizado la pretemporada en la web del Real Madrid: «Ha sido una pretemporada muy acertada, por como hemos entrenado y por el nivel de exigencia que nos han puesto nuestros rivales. Nosotros también como cuerpo técnico debutamos en esta categoría y teníamos que ser muy conscientes de las dificultades que nos van a poner todos los rivales. Nuestros jugadores ya son conscientes de lo que les viene, de esa exigencia, dificultad y nivel tan alto que hay en esta categoría. Creo que ha sido todo un acierto nuestra pretemporada».

«Es el estilo que he tenido desde que empecé a entrenar en el club, hace ya cinco años: que se vea un Real Madrid Castilla valiente, atrevido, dominador y que transmita ilusión y pasión. Queremos que la gente llene el Di Stéfano; que disfruten, se lo pasen bien y se sientan identificados; que cuando vean al Castilla digan ‘así es como quiero que juegue mi equipo’. Uno de los objetivos es que tengamos un estilo y una identidad propia. Lo vamos a hacer aquí en casa y fuera, y también ante cualquier rival», señaló el entrenador madridista.

«Conozco perfectamente cuál es la filosofía del club. Llevo cinco años en la cantera y sé cuál debe ser la relación del Castilla con el primer equipo y el Juvenil A, porque muchos de los jugadores que están en nuestra dinámica van a ser jugadores que también puedan jugar en la Youth League o con el Real Madrid C. Es muy importante tener todo ese conocimiento que me ayudará mucho en esta nueva etapa», valoró Arbeloa antes de comenzar su primera etapa como entrenador del Castilla.

Un Álvaro Arbeloa que ya sabe lo que ascender con el Castilla a Segunda como jugador: «Nunca me puse a pensar en que yo, 20 años después, estaría entrenando al Castilla. Justo han pasado 20 años desde aquel ascenso. He tenido la suerte de ganar todos los títulos posibles en el mundo del futbol y para mí uno de los éxitos más grandes que he tenido fue ese ascenso con el Castilla. Es algo que también he hablado con los chicos, sobre lo bonito que es estar en un vestuario en el que todos son amigos que tienen un objetivo común».

«Es una plantilla con un talento muy grande, una capacidad técnica enorme y, por supuesto, muy joven. Se suele hablar mucho de que los filiales siempre van de menos a más. Nosotros tenemos que acelerar ese proceso cuanto antes; también ha sido uno de los objetivos de la pretemporada. Queremos que ese proceso de adaptación sea lo más rápido posible y que los jugadores sepan de qué va esta categoría. Es una plantilla muy amplia, con dos jugadores por puesto, con un nivel altísimo y estoy muy contento con los jugadores que tengo ahora mismo», dijo el entrenador del Castilla.