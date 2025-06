Sigue siendo el más listo de la clase: Raúl vuelve a marcar con el Real Madrid su gol de toda la vida

El Corazón Classic Match volvió a juntar en el Santiago Bernabéu a las leyendas del Real Madrid, que esta vez se medían al Borussia Dortmund. Un partido de veteranos que generaba mucha nostalgia, puesto que era la primera vez de Marcelo, Kroos, Varane o Pepe, recientemente retirados, y donde se coló el de siempre: Raúl González Blanco. Con su histórico siete a la espalda y el brazalete puesto, el legendario capitán demostró que por mucho que pasen los años no pierde el olfato goleador.

El ya ex entrenador del Castilla apareció en el Bernabéu para hacer su gol de toda la vida. No ha perdido el instinto de saber dónde irá el centro, el balón muerto o el rechace de turno. Y utilizando ese sexto sentido, Raúl se lanzó a cabecear otro testarazo de Raphael Varane que no iba a puerta. Intuyó la dirección del esférico y allá que fue, apareciendo solo al segundo palo para cruzarlo y marcar de nuevo en el estadio que tantas y tantas veces coreó su nombre.

Autor de 323 goles en 741 partidos con la elástica madridista, cuando se marchó del club en 2010 para irse al Schalke lo hizo siendo el máximo goleador de la historia del Real Madrid. Es historia viva de una entidad con la que levantó las Champions de 1998, 2000 y 2002, firmando una de las páginas más laureadas de la historia madridista y siendo considerado uno de los mejores futbolistas españoles de todos los tiempos, al igual que del Real Madrid. Aunque años después sus registros goleadores los superarían Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

El mítico 7 del Real Madrid ha vuelto una vez más a vestirse de corto para saltar al templo de Concha Espina, que tantas veces celebró sus goles. Este sábado volvió a hacerlo. No en partido oficial, sino en uno benéfico, organizado por la Fundación Real Madrid. El estadio ha estado abarrotado para la ocasión, recaudando unos beneficios que se destinarán al programa de inserción laboral de jóvenes en situación de riesgo o vulnerabilidad social a partir de los 16 años.