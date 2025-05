Raúl se despide del Real Madrid y deja la puerta abierta: «Volveré porque ésta siempre será mi casa»

Raúl González Blanco se despidió este martes del Real Madrid después de que el club blanco anunciase su marcha de cara a la próxima temporada. El ya ex entrenador del Castilla publicó en sus redes sociales una bonita carta con la que dice adiós a la entidad por segunda vez en su vida, ahora como técnico tras hacerlo en 2010 como jugador cuando puso rumbo al Schalke.

«En el día de hoy, he comunicado al Real Madrid mi decisión de dar por finalizada mi etapa al servicio del club», comienza Raúl. «Han sido siete temporadas en las que he disfrutado de la gran pasión que tengo desde niño por el fútbol. Estoy seguro de que estos años me han hecho crecer como profesional y como persona», aseguró el mítico delantero del Real Madrid, que deja atrás siete temporadas: seis en el Castilla y una en el Juvenil A, con el que ganó la Youth League con una extraordinaria generación de canteranos.

«Agradezco al club de mi vida la oportunidad que me ha dado todos estos años. Y quiero dar las gracias a todos los empleados de esta casa y a todos los que forman parte del Real Madrid, porque todos ellos me han brindado su apoyo y su cariño, y me han ayudado a llevar a cabo una de las ocupaciones más bonitas de este deporte: compartir con los más jóvenes la experiencia y los conocimientos adquiridos para verlos crecer como personas y como deportistas», añadió.

«Disfrutaré con orgullo de los éxitos que alcancen cada uno de los chicos a los que he entrenado, y todos ellos se llevan mi cariño y mi agradecimiento por todo lo que han dado», agradeció Raúl, que iniciará una nueva aventura que le lleve a un banquillo de primer nivel europeo con el que estrenarse definitivamente en el fútbol profesional como técnico.

Raúl quiere volver

«Se abre ahora una nueva etapa en mi vida como entrenador fuera de este club y con el convencimiento de que algún día volveré a la que siempre es mi casa. Gracias a todos. ¡Hala Madrid!», concluyó Raúl en su carta de despedida, dejando la puerta de regreso abierta para un banquillo del primer equipo con el que aún sueña.