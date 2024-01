Bellingham se convierte en icono de Adidas

Jude Bellingham es, sin duda, una de las sensaciones de la temporada en el viejo continente. Su adaptación al Real Madrid ha sido extraordinaria y ha asombrado a toda Europa. En apenas seis meses se ha convertido en pieza clave para el equipo de Ancelotti, ha anotado 17 goles y ha repartido cinco asistencias entre Liga y Champions, unos números totalmente inesperados incluso para los dirigentes blancos que avalaron su fichaje pagando cien millones de euros al Borussia Dortmund.

Debido a esta gran precocidad, las grandes marcas deportivas se pelean por hacerse con su imagen como símbolo de su firma. Han visto en el joven inglés un gran proyecto de futuro que puede asegurar durante años la publicidad de la empresa. En este sentido, Adidas se adelantó a otras grandes firmas y consiguió al sustituto perfecto de Leo Messi que fue, durante los últimos quince años, el icono más representativo de la marca deportiva en el universo futbolístico.

Jude Bellingham, de 20 años, y galardonado ya con el Trofeo Kopa y el Golden Boy, se ha convertido en una estrella futbolística y en la nueva cara de Adidas en Europa. La multinacional alemana se frota las manos ante la figura que han contratado. Tanto es así, que el futbolista del Real Madrid protagoniza el nuevo anuncio de las últimas botas que ha sacado al mercado la firma deportiva. Se trata de las Adidas Predator para cuyo anuncio publicitario Bellingham ha sido elegido como gran protagonista.

