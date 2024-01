Ya es historia: así levantó Nacho la Supercopa para el Real Madrid

Nacho Fernández levantó la decimotercera Supercopa de España en la historia del Real Madrid tras la gran victoria de los blancos en la final contra el Barcelona en Riad por 4-1 gracias a un hat-trick de Vinicius en los primeros 38 minutos y otro tanto de Rodrygo en el segundo tiempo. El canterano madridista levantó su primer título como capitán blanco.

El Real Madrid venció al Barcelona en la final de la Supercopa de España, disputada en Riad, por 4-1. Vinicius anotó un hat-trick antes del descanso y puso el título en bandeja para los blancos. El gol azulgrana lo anotó Lewandowski, también en el primer tiempo. Ya en la segunda parte, Rodrygo puso la puntilla con el cuarto.

Vinicius fue el protagonista absoluto de la final de la Supercopa de España en Riad. El atacante brasileño anotó el 1-0 tras aprovechar un pase mágico de Jude Bellingham al espacio. Koundé no pudo cerrar y Vinicius se plantó solo con mucho espacio por delante. Pensó, regateó a Iñaki Peña y puso el primero a portería vacía. Lo celebró a lo Cristiano Ronaldo. Estaba volviendo loco al Barcelona.

El Real Madrid empezó desatado la final de la Supercopa de España. Con una presión muy alta y sin dejar al Barcelona jugar cómodo. A la contra, por bandas y en velocidad, los de Ancelotti estaban haciéndole mucho daño a los de Xavi. De hecho, en el minuto 10, el propio Vinicius hizo su doblete particular y los blancos se pusieron 2-0. Lo celebró besándose el escudo del Real Madrid.

Rodrygo inició una cabalgada impresionante por banda derecha en velocidad tras un centro magnífico al espacio de Carvajal, se plantó en el área y puso un centro perfecto al segundo palo. Allí apareció Vinicius tirándose al suelo para volver a marcar a portería vacía. El atacante brasileño estaba cuajando un inicio perfecto en el Clásico de Riad. El tercero de Vini llegó desde el punto de penalti. Y el cuarto lo hizo Rodrygo.

Nacho ya es historia

El Real Madrid levantó su decimotercera Supercopa de España en Riad después de vencer al Barcelona en la final. El conjunto blanco es el segundo club con más Supercopas de España y se coloca a solamente una de la entidad culé. La de 2024, levantada por Nacho, se une a las de 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020 y 2022.

Nacho Fernández, a sus 33 años, levantó al cielo de Riad su primer título como capitán del Real Madrid. El canterano madridista fue titular en la final de la Supercopa de España y levantó un título que ya es muy especial para él después de más de 10 años en el club blanco.

Nacho levantó en Arabia Saudí su título número 24 y su quinta Supercopa de España, pero esta fue especial. Después de toda una vida dedicada al conjunto blanca, el canterano blanco levantó su primer título como capitán de la entidad. Entró como un niño y ya es un hombre, padre de familia. Un título que ya es historia para la entidad madridista. Fue titular, lo jugó todo y realizó un gran partido en defensa.

Nacho sobre su futuro

«Siento felicidad al estar ante una oportunidad muy bonita de levantar mi primer título como capitán, pero con la misma responsabilidad que con el primero. Sé el club en el que estoy, aquí la exigencia es máxima y la obligación es darlo todo en cada partido», señaló Nacho Fernández en la previa de la final contra el Barcelona en Riad.

Sobre su futuro, Nacho también se mojó, tras más de diez años en la entidad blanca: «Estoy en un momento muy feliz de mi vida. El año pasado dije que estaba un poco más agobiado por lo que iba a pasar. Este año es diferente, está siendo un año bueno para mí en el que estoy jugando mucho y me encuentro muy bien. No tengo ni la más mínima preocupación por mi futuro. Mi relación con el club es magnífica. Si mañana quiero firmar, podría firmar, pero el hecho de que haya una firma en un papel no va a cambiar mi futuro».