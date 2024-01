El Barcelona protestó un claro penalti por agarrón de Araujo a Vinicius

Vinicius Junior desquició al Barcelona en una primera parte perfecta en la que logró marcar un hat-trick en apenas 40 minutos. El tercero del brasileño llegó desde el punto de penalti, después de sufrir una pena máxima por parte de Ronald Araujo, que le agarró de forma clara cuando se disponía a rematar en el segundo palo. A pesar de que Martínez Munuera no dudó, tanto el central como desde el banquillo del Barcelona se reclamó mucho que la acción fuera revisada en el VAR y que se anulara el penalti. Algo que no sucedió.

La acción no deja lugar a dudas. Vinicius y Araujo pugnaron por un centro de Tchouaméni al segundo palo. El uruguayo no llegó y parecía que el madridista sí que podía hacerlo, para rematar a placer ante la portería de Iñaki Peña. Fue entonces cuando Araujo extendió su brazo izquierdo y agarró al canarinho por el hombro, derribándole en el área pequeña.

Martínez Munuera no lo dudó. El colegiado decretó la pena máxima favorable al Real Madrid y, desde el VAR, se entendió que al haber contacto y que el colegiado había visto claramente lo sucedido, no se debía intervenir. Sin embargo, los jugadores del Barcelona, con Ronald Araujo a la cabeza, enloquecieron y reclamaron al colegiado que no había absolutamente nada.

De hecho, la acción, una vez que Vinicius transformó el penalti, se saldó con la expulsión del entrenador de porteros del Barça. José Ramón de la Fuente vio la roja directa después de sus constantes protestas al colegiado y a sus asistentes. Desde el conjunto culé no estaban para nada de acuerdo con la decisión del árbitro alicantino de señalar el penalti de Araujo a Vinicius. De hecho, al término de la primera mitad, Araujo insistió en ir a pedir explicaciones a Martínez Munuera y se marchó del césped mostrando claramente su desacuerdo con la decisión tomada por el colegiado.