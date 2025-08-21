Un voto de confianza a Vinicius.

«Puedo hacer mucho más. Sé que tengo en las piernas mucho más, en los últimos partidos juego mejor, el partido de Bilbao me hace bien, toco fondo, fallo un penalti y es el momento de darme cuenta que tengo que dar el máximo por esta camiseta y jugar con personalidad». El emisor de estas declaraciones era un Mbappé algo abatido en diciembre de 2024. El jugador francés, tras muchos años de anhelo, por fin jugaba en el Real Madrid.

Su fichaje había sido tortuoso dada la posición del PSG que, en cuanto comprendió que se marcharía libre, le empezó a hacer la vida imposible. Mbappé dejó de participar con la misma continuidad en el campo y una temporada en la que estaba batiendo récords acabó de manera decepcionante para él. Perdió confianza y eso se trasladó también a su desempeño en la Eurocopa, donde además recibió un fuerte golpe en la nariz que le limitó bastante.

Al margen de todo esto, también tuvo problemas con el cumplimiento de su contrato por parte del PSG que, unido a algún lío extrafutbolístico que no voy ni a recordar por su improcedencia, mantuvieron al jugador estresado mentalmente. La consecuencia de todo ello fue un comienzo de Mbappé en el Madrid bastante mediocre, lejos del fútbol que le habíamos visto hasta antes de ayer. Los más osados hablaban de un fichaje fracasado al estilo Hazard obviando que el jugador ni estaba lesionado ni superaba los veinticinco años.

Tras tocar fondo, Mbappé mejoró enormemente su rendimiento y aunque la temporada del Madrid no fue exitosa, él conquistó la Bota de Oro. La última referencia de Mbappe que tenemos es que fue el mejor de su equipo ante Osasuna y mostró una enorme confianza y liderazgo. Cuando Mbappe reconoció su crisis llevaba unos cuantos meses con ese bajón, pero mucho creyeron que ya sería eterno ese estado.

Rescato esto porque estamos viviendo una situación similar con Vinicius, quien también lleva unos meses en un estado irreconocible. En su caso, lo extrafutbolístico puede relacionarse con la pérdida inesperada del Balón de Oro y con el continuo acoso y fiscalización que recibe. Además de ello, la negociación por la renovación de su contrato con el club no está yendo por el camino previsto y probablemente eso también distraiga al jugador.

En los últimos partidos hemos podido ver a un Vinicius reduciendo su gestualidad en el campo y trabajando a destajo en la presión que le exige su entrenador. Sin embargo, aún no ha recuperado esa versión desbordante que condicionaba a tantos defensas. Vinicius lleva unos meses de bajón, un periodo muy similar al que pasó Mbappé, e igual que con el francés, bastantes aficionados le dan ya por perdido a sus veinticinco años.

Al margen de cómo prospere su negociación con el Madrid, lo cual obviamente puede influir en su futuro, permítanme seguir dándole un voto de confianza al futbolista. No está bien, pero a su edad nada me indica que no volverá a estarlo. Creo que está en su mano. Hoy sería una locura pensar en el Madrid tratando de vender a Mbappé, quizás en unos meses podamos decir lo mismo con respecto a Vinicius.