En Inglaterra aseguran que el Tottenham prepara una oferta mareante para fichar a Nico Paz

El mercado de fichajes veraniego entra en su recta final. Los equipos más potentes del panorama europeo, especialmente los de la Premier League, apuran las opciones para mejorar la plantilla. El Tottenham está siendo uno de los clubes más activos en las últimas semanas El equipo londinense, que sonó como posible destino de Rodrygo, apunta a otro jugador propiedad del Real Madrid: Nico Paz.

El vigente campeón de la Europa League acaba de sufrir un duro varapalo por parte de su eterno rival. Eberechi Eze, que tenía acordada su llegada al Tottenham a cambio de 70 millones de euros, finalmente jugará en el Arsenal. El giro de guion con la estrella del Crystal Palace ha aumentado la urgencia de los Spurs por hacerse con un atacante. Los londinenses también pretenden a Savinho, por el que el Manchester City pide alrededor de 80 millones de euros.

Ante el estancamiento de otras para reforzar su ataque, desde Inglaterra apuntan al interés del Tottenham por hacerse con los servicios de Nico Paz. Después de una primera temporada muy ilusionante en el Como, el joven jugador argentino apuntaba a seguir un año más a las órdenes de Cesc Fàbregas. Como adelantó OKDIARIO, el Real Madrid decidió no incorporar Nico este verano y apostar por la llegada de Franco Mastantuono.

El Tottenham podría sorprender en los días finales del mercado con una oferta importante por el jugador. El medio británico The Independent ha avanzado el interés de los Spurs en Nico Paz. Tyler Dibling (Southampton) Maghnes Akliouche (Monaco) y Xavi Simons (Leipzig) conforman la lista de objetivos del Tottenham, a la que se ha unido el argentino en las últimas horas. Desde el tabloide británico aseguran que en el Tottenham consideran a Nico Paz como la opción más asequible. El Real Madrid, en caso de aceptar una oferta por él, obtendría el 50% del importe del traspaso. Además, los blancos cuentan con una opción preferencial sobre el jugador que les permitiría traer de vuelta a Nico Paz igualando la oferta del Tottenham.

Nico Paz y Jacobo Ramón en el regreso del Como

Si la pasada campaña fue la de la irrupción de Nico Paz, la temporada 2025/26 apunta a ser la de su confirmación definitiva en la élite. El internacional argentino ya ha sumado sus primeros minutos en competición oficial. El Como venció por 3-1 el pasado fin de semana al Sudtirol en la segunda ronda de la Copa de Italia. Nico Paz disputó los 90 minutos en un partido que supuso el debut oficial de Jacobo Ramón con su nuevo club.

Además de contar con Fàbregas como entrenador, el Como cuenta con una buena colonia española en su plantilla. A Sergi Roberto y Alberto Moreno se han sumado este verano Jesús Rodríguez (Betis), Álvaro Morata (Milan), Álex Valle (Barcelona) y Jacobo Ramón (Real Madrid). Después de salvarse con holgura en su temporada de regreso a la Serie A, el Como intentará asaltar los puestos europeos con uno de los proyectos más atractivos del fútbol italiano.