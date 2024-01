El vergonzoso desprecio de Carragher a Vinicius: «Juega en una Liga de chiste…»

Jamie Carragher, ex futbolista del Liverpool, atacó con dureza y de manera vergonzosa a Vinicius mientras discutía junto a Gary Neville, ex del Manchester United, el once del 2023 en el EA Sports FC 24, el videojuego de referencia en el mundo del fútbol.

Jamie Carragher y Gary Neville son dos de las leyendas de la Premier League encargadas de votar el mejor once de 2023 para el videojuego EA Sports FC 24. Ambos ex futbolistas lo hicieron ante las cámaras de Sky Sports sobre el césped de Villa Park, estadio del Aston Villa, equipo revelación esta temporada en Inglaterra.

La discusión entre ambos ex jugadores de la Premier League comenzó con la defensa de Jamie Carragher de incluir a Leo Messi, actual ganador del último Balón de Oro: «El ganador del Balón de Oro es Messi. Es el mejor. Ganó el Mundial una semana antes de 2023 y no entra, pero quiere meter (Neville) a De Bruyne por cuatro meses. ¡Vamos, hombre!».

En cambio, Gary Neville afirmaba que Leo Messi no debía de entrar y eligió a Vinicius, una decisión que no gustó para nada al ex del Liverpool: «El equipo del año de EA es de 2023 y el Mundial fue en 2022. Si fuera en 2023, Messi estaría. Pero no fue. En 2023, él cayó eliminado con el PSG en la Champions y luego jugó en Miami. Mi jugador elegido es Vinicius. Ha sido sensacional para el Real Madrid. Todos queremos a Messi y es impresionante, pero no le podemos elegir por lo que ha hecho en 2023″.

La respuesta de Carragher a la decisión de Neville fue contundente y atacó con dureza y de manera vergonzosa a Vinicius: «Yo escogí a Messi por la MLS, hizo goles increíbles. ¿Qué hizo Vinicius esta temporada?». Neville contestó rápidamente que el brasileño «había marcado 18 goles y 17 asistencias en 44 partidos, eso son 35 contribuciones de gol». Carragher volvió a contestar con dureza: «Lo hizo para el Real Madrid en una liga de chiste, en una liga de chiste. ¿Qué ganó el Real Madrid? No ganó ni la Liga».

Vinicius entró en el mejor once

Neville le volvió a replicar afirmando que si pensaba que jugar para el Real Madrid es fácil. Carragher dijo que no, pero que en su opinión lo hacía contra equipos fáciles en la Liga española. Finalmente, esta «guerra» entre ambas leyendas de la Premier League la ganó Gary Neville y Vinicius entró en el mejor once, ocupando una de las plazas de ataque.

El once conformado entre Jamie Carragher y Gary Neville fue el siguiente: Alisson (Liverpool), en portería, Alexander Arnold (Liverpool), Kim Min Jae (Nápoles/Bayern), Rúben Dias (Manchester City) y Dimarco (Inter) en defensa, Rodri (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid) y Bernardo Silva (M. City) en el centro del campo, y Haaland (Manchester City), Mbappé (PSG) y Vinicius (Real Madrid) en ataque.

Elogios para Jude Bellingham

«Bellingham es increíble dentro y fuera del campo. Ir al Real Madrid y saber manejar la presión y jugar como está jugando es increíble. Estoy orgulloso de que sea inglés. Beckham fue al Real Madrid más tarde en su carrera y pasó alguna época difícil. Él ha ido y ha estado brillante sinceramente. Sus entrevistas, su madurez es increíble. Estoy orgulloso de él», afirmó Gary Neville durante esta misma conversación. Jamie Carragher opinaba lo mismo.

«Haaland y Mbappé son los mejores del mundo. Son los que han cogido el testigo de Cristiano y Messi en la carrera de ser el mejor entre ellos», terminaron concluyendo Gary Neville y Jamie Carragher sobre este once donde la polémica giró en torno a la figura de Vinicius.