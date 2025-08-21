La Liga ya ha empezado para el Real Madrid y, con el regreso de la nueva temporada, lo han hecho también Dani Carvajal y Eder Militao. Los dos defensas del conjunto blanco confirmaron ante Osasuna, en la primera jornada, que están plenamente recuperados. El brasileño fue titular en el Bernabéu, mientras que el capitán fue el primer cambio, junto a Mastantuono, entrando por Alexander-Arnold. Después de sus roturas de cruzado, Xabi Alonso ya puede contar con ellos y, por lo que mostraron, están en plenas condiciones para liderar desde sus respectivos puestos al equipo.

El primero de ellos, Militao, fue titular en el eje de la defensa. El brasileño ha recuperado su sitio habitual en este arranque de la nueva temporada. Después de regresar con el equipo en el Mundial de Clubes, se convierte, hasta que vuelva Rüdiger de su sanción, en el compañero de Huijsen en el centro de la zaga. Eso sí, el alemán tendrá que ponerse las pilas si quiere recuperar la titularidad, al igual que Alaba y Asencio.

El rendimiento de Militao ante Osasuna no pudo ser mejor. El jugador ya regresó de la misma lesión a finales de la 2023-2024 y lo hizo como ahora. Demuestra que sigue siendo un jugador diferencial atrás y que el Real Madrid tiene en él una garantía defensiva. Los problemas del pasado curso parecen haberse solucionado con la presencia del joven Huijsen y del canarinho.

Y, luego, por la derecha, vuelve a estar Carvajal. Como dijo Xabi Alonso al término del encuentro, en sala de prensa, «ya está aquí». El de Leganés ha vuelto y lo ha hecho a lo grande: con el brazalete y demostrando que vuelve a ser el que era antes de la grave lesión de rodilla. Romperse el cruzado anterior, el colateral externo y el tendón poplíteo no ha sido un impedimento para que, a sus 33 años, vuelva con más fuerza que nunca.

Como Militao, tuvo sus primeros minutos en el Mundial de Clubes, con la eliminatoria de semifinales ya sentenciada en favor del PSG. En Liga no se estrenó como titular, pero dejó claras muestras cuando entró de que no va a dar por sentada su suplencia. Como reflejó después del partido, tener que pelear por ese puesto con Trent va a hacer que haya un «gran beneficiado»: el equipo.

«Creo que cuando mejor he rendido ha sido cuando más competencia he tenido, así que me lo tomo como un grandísimo reto que nos va a hacer mejorar a los dos», señaló el capitán del Real Madrid al término del partido. El lateral tiene claro que no va a renunciar a ser el principal ocupante de ese carril derecho que lleva siendo suyo 12 temporadas, por lo que plantará batalla. Ha trabajado muchísimo desde que se lesionara hace casi un año y, ahora, recoge también los frutos de ese esfuerzo realizado en los últimos meses, mostrando el buen nivel al que ha regresado.

Además, Xabi dejó claro que «no hay nadie fijo» y que «sólo juega el que lo merece», por lo que no sería extraño ver a Dani próximamente arrancando de inicio. Sobre él, el técnico madridista destacó que, como capitán, «arrastra mucho» y que «tiene muchas horas de vuelo en el Bernabéu», lo que es más que un punto a su favor.