El espectacular dato de Huijsen que le acerca a las cifras de su ídolo Sergio Ramos

Dean Huijsen ha caído de pie en el Real Madrid. El joven defensor español fue el primer fichaje de los blancos de cara al Mundial de Clubes. Después de brillar en Estados Unidos como líder de la defensa, Huijsen también convenció en su debut en el Santiago Bernabéu ante Osasuna. El central apenas tuvo trabajo ante un rival que no disparó a puerta en todo el partido, pero volvió a mostrar su calidad y seguridad en salida de balón.

Huijsen recordó en esta faceta a su ídolo futbolístico. El defensor ha reconocido en varias ocasiones su admiración por Sergio Ramos. «Me mandó un mensaje el día que se hizo oficial. Es mi máximo ídolo, el mejor central de la historia», confesó en su presentación como jugador del Real Madrid. Los merengues han echado en falta en las últimas campañas la salida de balón del camero desde el sector izquierdo. Alaba cogió el testigo tras su marcha, pero los problemas físicos del austriaco y la retirada de Kroos han acentuado los problemas en este aspecto del juego.

La irrupción de Huijsen ha supuesto un soplo de aire fresco para la salida de balón de los blancos. El central merengue estuvo muy acertado en el pase, tanto en corto como en los desplazamientos en largo. Especialmente llamativo fue su efectividad en los balones en largo. Su debut en Liga dejó un dato muy esperanzador en esta faceta. Huijsen, junto a su ídolo Sergio Ramos, es el único defensa central de la historia del Real Madrid en intentar 15 o más balones en largo con más de un 85% de acierto en un partido de Liga, de acuerdo con las cifras del portal Sofascore. El 94,1% que firmó el jugador de 20 años le sitúan por encima del 88,2% de Ramos ante el Leganés en 2018.

La afición madridista está entregada a uno de los cuatro nombres que han llegado este verano a la Casa Blanca. El conjunto merengue pagó los 59 millones de euros de la cláusula de Dean Huijsen al Bournemouth inglés. Un precio que, si mantiene el rendimiento de sus primeros partidos en el Real Madrid, estará más que amortizado.

Huijsen – Militao, la pareja de Xabi Alonso

El español se ha establecido como la pieza clave de la retaguardia blanca en el comienzo de la etapa de Xabi Alonso en el banquillo blanco. Huijsen tuvo a Asencio y Rudiger como acompañantes en el Mundial de Clubes, siendo el ’24’ el único fijo en el centro de la defensa. Su expulsión en cuartos ante la Juventus obligó al técnico a colocar a la pareja Rudiger – Asencio contra el PSG. Dos errores groseros de los centrales condenaron al Real Madrid en la primera parte.

En la recta final de la semifinal ante los parisinos regresó Eder Militao, que volvía tras una grave lesión en su rodilla derecha. El brasileño fue una de las pocas notas positivas del partido. Las buenas sensaciones del ‘3’ siguieron durante el amistoso a puerta cerrada ante el Leganés, donde marcó desde el centro del campo, y en el partido ante el WSG Tirol. Xabi Alonso apostó por Militao para acompañar a Huijsen ante Osasuna. El tolosarra podrá contar con Rudiger para la segunda jornada ante el Real Oviedo, pero todo apunta a que seguirá confiando en la pareja de centrales del debut liguero.