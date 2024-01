Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Barcelona en Riad. Los blancos levantaron decimotercera Supercopa de España tras vencer a un equipo de Xavi que lo intentó, pero se mostró inferior a los madridistas en todo momento tras caer por un contundente 4-1.

«Ir ganando así de pronto no lo esperaba. Vinicius estaba inspirado. Después ha sido un partido que nos ha costado mucho, difícil. Creo que el resultado es demasiado para cómo estaba jugando el Barcelona en mi opinión. Después del 2-0 utilizamos demasiado la contra, debimos controlar un poco más», explicó Ancelotti sobre sus impresiones tras el encuentro.

El técnico alabó la actuación de un Vinicius que logró un hat-trick en apenas 38 minutos de juego. «Ha necesitado tres partidos para volver a su mejor nivel y ya ha vuelto», aseguró, al mismo tiempo que le quiso dar un toque de atención por las florituras. «A mí el tacón no me gusta, lo ha hecho Vinicius y Bellingham. No lo necesitamos», dijo.

Carlo Ancelotti explicó que «este título demuestra que estamos en una buena dinámica, tenemos que ponerlo en la vitrina y seguir adelante» sin un exceso de euforia. El club blanco mantiene intactas sus ambiciones de ganar Champions, Liga y Copa del Rey tras este galardón conseguido en la Supercopa.

Finalmente, Carletto explicó que él no le dijo nada al árbitro para que no prolongase el partido ni un sólo segundo. «Yo no he dicho nada al árbitro, le digo cuidado que el partido se pone nervioso pero nada más», explicó el italiano tras una goleada que podría haber sido mucho más amplia que el 4-1 final.