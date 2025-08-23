Dejen paso a Mastantuono. No se puede explicar mejor lo que se está viviendo en estas primeras semanas del argentino en Valdebebas. El extremo debutó como jugador del Real Madrid el pasado martes ante Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. Cuatro días después, apunta a ser titular contra el Oviedo en el duelo que se celebrará en el Carlos Tartiere. El nuevo futbolista madridista ha tardado muy poco en convencer a Xabi Alonso de que debe ser un jugador importante.

Tras el duelo contra Osasuna, a Xabi Alonso se le escapaba una sonrisilla cuando se le cuestionaba sobre cuánto le gustaba Mastantuono. Y es que, la realidad es que le gusta, y mucho. Hasta el punto de que siempre ha tenido claro que iba a ser un jugador muy importante dentro de la plantilla. No obstante, su rendimiento tan inmediato no está pasando desapercibido y no deja de sorprender.

Por ello, Mastantuono apunta a titular contra el Oviedo en la segunda jornada de Liga. La idea es que el jugador zurdo juegue por el costado derecho del ataque, donde más cómodo se siente. Xabi Alonso está seguro de que puede aprovechar su oportunidad y de que está preparado para empezar a ser importante dentro del Real Madrid.

Como se ha podido ver ya, Mastantuono es un centrocampista ofensivo zurdo que cae a la banda derecha, llamado a marcar una época. A sus 18 años recién cumplidos, ha demostrado que tiene muy buena llegada desde atrás y facilidad para finalizar. Es capaz de imprimir velocidad al juego y de romper líneas de presión. Además, tiene un gran golpeo. De hecho, uno de sus puntos fuertes son los lanzamientos de falta, como demostró haciendo un golazo a Boca Juniors. Asimismo, los ojeadores del Real Madrid siempre han destacado su fortaleza mental, impropia de un jugador tan sumamente joven. Tiene muchísima personalidad, algo que no duda en demostrar en el terreno de juego.

Un fichaje de futuro

En el Real Madrid están convencidos de que, con la llegada de Mastantuono, han asegurado a una perla destinada a marcar una era en el fútbol mundial durante la próxima década, junto a talentos como Lamine Yamal. En este proceso, Juni Calafat ha sido determinante: una vez más, realizó un trabajo impecable para adelantarse a los grandes clubes europeos que también lo pretendían, especialmente el PSG, tal y como ha confesado el propio jugador argentino en la rueda de prensa posterior a su presentación. El club blanco considera que se ha hecho con un futbolista generacional, llamado a ser protagonista del fútbol internacional en los próximos años.

También ha dejado muy buen sabor de boca en el Real Madrid su madurez. En el día de su 18 cumpleaños, ha demostrado un aplomo espectacular tanto ante los directivos y demás invitados como frente a los periodistas. Un jugador que está hecho de una pasta diferente y al que la presión le afecta lo justo.