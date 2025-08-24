Peligro para Mbappé: el árbitro que no vio la entrada criminal contra el Espanyol estará en el VAR

El Real Madrid buscará sumar su segunda victoria en esta Liga contra el Real Oviedo, en un encuentro en el que tendrá a Ricardo de Burgos Bengoetxea al mando del silbato. Aunque el verdadero peligro para los blancos estará en Las Rozas, en el VAR. Allí se encontrará, asistiendo al vasco, Javier Iglesias Villanueva, el árbitro que no consideró (pese a verlo repetido) que la entrada criminal de Carlos Romero, jugador del Espanyol, a Mbappé no era roja. Fue sancionado por ello, con un neverazo que duró sólo dos semanas.

La gravedad de la decisión fue clara y ayudó a decantar la Liga a favor del Barcelona. Cabe recordar que ese fue el primero de los tres partidos consecutivos en los que el Real Madrid sufrió sendos escándalos arbitrales y que acabaron con una renta de siete puntos que tenían los blancos. En este partido contra el Espanyol, Iglesias Villanueva fue claramente decisivo.

Primero, por su intervención y, después, por no querer hacerlo, aunque la jugada fue clamorosa. Su actuación supuso el inicio de la gran cruzada del Real Madrid contra el sistema arbitral, solicitando su regeneración inmediata. Algo que fue muy criticado por el resto de clubes, pero que luego acabó sumando adeptos. Desde la entidad del Bernabéu denunciaron a la Federación que «las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado».

No era para menos, pero con el paso de las semanas fue a más. Instigadas, en parte, por la antigua directiva del Comité Técnico de Árbitros, liderada por Medina Cantalejo. De hecho, en los siguientes dos encuentros los blancos sufrieron dos actuaciones arbitrales que les impidieron llevarse los tres puntos, primero ante el Atlético en el Bernabéu y, después, ante Osasuna en Pamplona.

Centrándonos en Iglesias Villanueva, su actuación en el Espanyol-Real Madrid fue de lo más dantesca que se recuerda. No se explica como pudo dejar sin sanción la entrada de Romero a Mbappé. El colegiado del encuentro, Muñiz Ruiz, le mostró la amarilla y, ante la incredulidad de todos, no le avisaron para que sacara roja. Por si fuera poco, minutos después, el mismo futbolista marcaba el gol de la victoria del conjunto catalán, cuando no debería estar jugando.

El Real Madrid habló entonces de que este tipo de decisiones «sobrepasan cualquier error humano» y, lo cierto, es que es incomprensible que se pudiera pasar por alto, lo que hace pensar que fue algo claramente deliberado por parte de Iglesias Villanueva. El club explotó en contra del CTA, mandando una carta a la RFEF, con copia al CSD, donde señalaban que lo sucedido «representa la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado».

En gran parte, se consideró que la entidad llevaba razón. Aunque en un momento muchos clubes denunciaron la actitud de los blancos como un método de presión, lo cierto es que después se fueron sumando a la causa madridista, solicitando la reforma de un sistema arbitral que, ciertamente, carecía de todo tipo de crédito, ya no sólo a nivel nacional.

Pese a ese cambio en los puestos de mando del comité arbitral, la mayoría de los árbitros siguen siendo los mismos. Iglesias Villanueva, aunque tiene varios escándalos a sus espaldas, será el encargado del VAR en el Real Oviedo-Real Madrid. Habrá que ver si, en esta ocasión, está más atento al monitor que en la anterior.