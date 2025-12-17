Twente – Real Madrid: los cuartos, a tiro

El Real Madrid tiene los cuartos de final de la Champions League femenina a tiro, en el choque ante el Twente. Dependen de sí mismas las de Pau Quesada para acabar en el top-4 de la clasificación de la fase de liga, que afronta este miércoles (21:00 horas) su última jornada. Será, como no, unificada. Nueve partidos se juegan a la misma hora, con las madridistas pendientes, sobre todo, de Chelsea y Juventus. Si consiguen ganar por un gol más que el conjunto italiano, con el que tienen ahora mismo empatada la diferencia general de goles, o si suman tres puntos y el conjunto londinense no.

El conjunto madridista puede consolidarse en el escalón de los aspirantes este miércoles en Enschede (Holanda). Allí se miden a un Twente que llega ya eliminado, sin opciones de entrar ni siquiera en la eliminatoria previa a los cuartos de final de la máxima competición. Sólo dos puntos han sumado las neerlandesas, aunque precisamente consiguieron arañar uno al Chelsea.

Teóricamente, son un rival sencillo –cedieron un 0-4 ante el Atlético– pero no le pusieron nada fáciles las cosas en la última jornada a las campeonas, un Arsenal que ganó por la mínima en su estadio. Aquel duelo supuso su eliminación matemática de la competición, lo que debería ser favorable al Real Madrid, que se juega ya no sólo sus opciones de quedar entre los cuatro mejores de la fase de liga, sino asegurarse, en el peor de los casos, jugar la vuelta del playoff en casa.

El conjunto madridista llega a la última jornada de la liguilla con la mitad de los deberes hechos. Ya ha asegurado su continuidad en la Champions, pero aún debe sellar su posición final, con opciones de acabar entre los cuatro mejores, pero también de perder posiciones, por lo que deberá velar por mantener el factor cancha en el playoff, como mal menor.

Lanzadas a por el top-4 en Champions

De momento, el escenario y las sensaciones acompañan al conjunto que entrena Pau Quesada, que volvió a evidenciar su paso adelante competitivo a nivel europeo la pasada semana cuando batió 2-0 en el Estadio Alfredo di Stéfano al Wolfsburgo y pese a jugar toda la segunda parte con una jugadora menos.

Su tercera victoria en esta fase de liga, donde sólo ha perdido con el Arsenal, actual campeón y al que fue ganando 0-1 al descanso, deja al Real Madrid con diez puntos y en la quinta posición, a un punto del Chelsea (3º); empatado con Juve (4º) y Bayern (6º), con uno de ventaja sobre Wolfsburgo (7º), las gunners (8º) y el Manchester United (9º) y dos sobre el París FC (10º), por lo que no hay margen para la relajación.

El objetivo de cara a esta última jornada es sumar tres puntos que podrían valer colarse entre los cuatro primeros y ahorrarse una eliminatoria extra a doble partido para repetir presencia en los cuartos de final. Además de empatar a puntos con la Juve, también tienen el mismo goal average (+6), pero las italianas suman un gol más a favor, por lo que están por delante. Eso sí, la Vecchia Signora se mide un Manchester United que se ha mostrado fuerte y que podría entrar también entre los cuatro mejores, aunque necesita una carambola.

En este caso, su choque, en principio, más sencillo, al medirse a un Twente al que conoce bien y que afrontará el partido eliminado, aunque con una mayor liberación en cuanto a presión y con el apoyo del público. Por su parte, el Chelsea visita al Wolfsburgo, en un partido de altura.

Pero la principal misión para el Real Madrid debe ser la de ganar y no dejarse puntos lo que, como mínimo, le garantizaría ser quinto y un posible cruce con el Atlético de Madrid o con el Leuven, que también se la juegan este miércoles. De momento, el equipo de Pau Quesada llega con buen ánimo tras ese triunfo ante el doble campeón de Europa y la goleada del pasado sábado en Liga ante el Granada.

Linda vuelve en el Twente – Real Madrid

El entrenador madridista, tras el gran esfuerzo realizado ante el Wolfsburgo, optó por una rotación muy amplia donde sólo Alba Redondo, Sara Däbritz y Filippa Angeldahl, además de la portera Misa Rodríguez, repitieron en el once, y donde la colombiana Linda Caicedo, la gran referencia ofensiva, no tuvo minutos. Sí que estará la colombiana de inicio, junto a Weir y, posiblemente, con una Redondo que viene lanzada y sabe lo que es marcarle al Twente.

Todo hace indicar que las teóricas titulares volverán al once para este partido donde no podrán jugar por sanción Maelle Lakrar e Iris Ashley, expulsadas la semana pasada, ni las lesionadas Sandie Toletti, Antonia Silva, Merle Frohms, Signe Bruun y Tere Abelleira. La neerlandesa Lotte Keukelaar arrastra problemas físicos desde el Clásico que le están impidiendo participar con normalidad.

Será la tercera vez que se enfrenten ambos equipos. El pasado curso, bajo el formato antiguo, se midieron en fase de grupos. Las madridistas lograron una cómoda victoria por 7-0 en Valdebebas, mientras que se impusieron por 2-3 en la vuelta, con un gol de Redondo, certificando de esa forma su presencia en cuartos de final, fase que podrán alcanzar este miércoles si vuelven a ganar, evitando así la ronda de acceso a los mismos, que medirá a los clasificados entre el quinto y duodécimo lugar.