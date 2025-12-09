Así queda la clasificación de la Champions League femenina tras la victoria del Real Madrid ante el Wolfsburgo

El Real Madrid vuelve al top-4 de la clasificación de la Champions League femenina. Eso sí, de forma provisional. Las madridistas logran una victoria de mérito total, ante un Wolfsburgo que jugó con una más durante toda la segunda parte. Se quedan con 10 puntos a falta de una jornada del final y en tercera posición.

En un momento de necesidad de las madridistas, volvió a aparecer Linda Caicedo para certificar un sufrido triunfo que las permite ponerse en tercera posición, tras Barcelona y Juventus, aunque tanto las catalanas como el Lyon, que tiene los mismos puntos, así como United y Bayern, con nueve, que pueden superarlas este miércoles.

Las cuatro primeras plazas darán acceso a los cuartos de final, donde jugarán la vuelta en casa. Por contra, del quinto al duodécimo deberían jugar una eliminatoria previa. El mismo formato que en la Champions masculina, sólo que reduciendo la competición a la mitad.

La victoria por 2-0 al Wolfsburgo supone que el Real Madrid supere al equipo alemán en gol average de cara a esa clasificación. Además, deberán estar pendientes de lo que hagan Bayern y United. Si no ganan, las madridistas dependerán de sí mismas contra el Twente en la próxima jornada para acabar entre las cuatro primeras.

Clasificación de la fase de liga de la Champions League femenina

BARCELONA – 10 puntos* Juventus – 10 REAL MADRID – 10 Olympique de Lyon – 10* Wolfsburgo – 9 Arsenal – 9 Manchester United – 9* Bayern – 9* Chelsea – 8* ATLÉTICO – 6* Leuven – 6 París FC – 5* Valerenga – 4* Twente – 2 Benfica – 1* PSG – 1 Roma – 1* St. Polten – 1

(*) Con un partido menos