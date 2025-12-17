Talavera-Real Madrid: otro trago para Xabi

El Real Madrid viaja a Talavera (21:00 horas), donde nunca antes lo ha hecho, para comenzar su andadura en la Copa del Rey. Los blancos se miden al conjunto de Primera Federación en El Prado, un estadio de sobra conocido para el Castilla, filial madridista, pero donde el primer equipo blanco jugará por primera vez en su historia. Sin duda, una visita ilustre que paralizará la ciudad manchega.

Estos encuentros suelen ser una trampa para los grandes. La ilusión se enfrenta a la responsabilidad. Uno tiene todo que ganar, mientras el otro todo que perder y una alegría efímera. En definitiva, un marrón donde el pequeño vive una fiesta y el grande es plenamente consciente que se puede enfrentar a una noche complicada. Y esto es, justo, lo que no puede padecer el Real Madrid de un Xabi Alonso que viajará a Talavera siendo plenamente consciente de que en el caso de caer será el punto final a su etapa como técnico madridista. Bueno, la realidad es que no tiene red.

Con la victoria frente al Alavés, Xabi Alonso tomó oxígeno y, salvo batacazo inesperado, puede afirmar que pasará las Navidades como entrenador del Real Madrid. Para ello debe vencer a Talavera en El Prado y Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu. Después llegarán unos días de vacaciones, descanso, desconexión y recuperación, con la esperanza de que el técnico pueda recuperar efectivos y ver cómo la enfermería comienza a vaciarse.

Tras las vacaciones navideñas, y siempre que se cumplan los objetivos inmediatos, el Real Madrid regresará al trabajo el 30 de diciembre con el tradicional entrenamiento a puerta abierta en el estadio Alfredo Di Stéfano. A partir de ahí, los blancos comenzarán a preparar el encuentro ante el Betis, que abrirá el año 2026 y se disputará el próximo 4 de enero en el Santiago Bernabéu.

Posteriormente, el equipo viajará a Yeda para disputar una nueva edición de la Supercopa de España. El 8 de enero se enfrentará en semifinales al Atlético de Madrid, en un partido en el que Xabi Alonso volverá a jugarse mucho. Todo lo que no sea competir y ofrecer una buena imagen en Arabia Saudí volvería a situarle en una posición delicada.

La ilusión por bandera

El entrenador del Talavera, Alejandro Sandroni, ha señalado que el partido de Copa del Rey contra el Real Madrid, es un premio para los jugadores y la afición, pero que realmente el «verdadero gordo» es mantener la categoría en Primera Federación.

Sandroni, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento copero contra el Real Madrid, también destacó la superioridad del conjunto blanco, pues ha admitido que son mejores «tácticamente, físicamente y técnicamente».

El entrenador ha subrayado que el club talaverano en lo único que puede estar por encima del Real Madrid es en la «pasión, y la pasión mueve montañas», por ello ha animado que si el equipo y la afición reflejan la pasión, puede ser un partido «tremendamente largo», que lo va a plantear en tramos de diez minutos, y ha pedido a sus jugadores «que lo den todo».

El Talavera llega al enfrentamiento copero después de romper una racha de seis derrotas consecutivas en liga, venciendo al Mérida (2-1) y con el recuerdo de la victoria que les ha clasificado a dieciseisavos de la Copa del Rey, un triunfo contra el Málaga (2-1).

El técnico argentino ha señalado que el partido será un «día histórico» para la ciudad y el equipo, del que se «hablará durante años» y que para muchos jugadores puede ser un enfrentamiento «único», por lo que ha afirmado que son unos «privilegiados».

Para finalizar, el entrenador ha recordado las bajas del Talavera. Bilal Ouacharaf y Francisco Rodríguez se perderán el partido por lesión y Valen Gómez se perderá el duelo, debido a que fue apercibido con una tarjeta roja en el anterior enfrentamiento de copa contra el Málaga.

Con el resto de la plantilla disponible, el entrenador argentino ha reflejado el «gran problema» que tiene para afrontar el partido: dos jugadores disponibles se van a quedar sin ir a jugar, porque este tipo de partidos «es para que lo puedan jugar todos los disponibles».

Talavera – Real Madrid: posibles onces